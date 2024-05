Norris adelanta a Verstappen, Leclerc es tercero y Sainz cuarto

Ferrari no aprovecha, Norris sí

(Daniele Sparischi) Fue una gran oportunidad pero otros la aprovecharon, no ella. ferrari Pasó de las intenciones de victoria al pequeño podio de Leclerc. Los naranjas ganan de otra manera. El calor de Miami derrite a Verstappen y lo escuchas maldecir «No puedo arrancar el coche, es un desastre». Es un evento muy raro. O tal vez ya no, quién sabe.

Sucedió en Florida frente a un ejército de dignatarios (desde LeBron James hasta Shakira, pasando por Travis Kelce, el amigo de Taylor Swift, pasando por Tom Brady y Zidane) y el ex presidente de Estados Unidos. tarjeta de triunfoVisita los boxes antes de la salida. McLaren. El gesto del puño generó bastantes situaciones embarazosas, hasta el punto de que la selección inglesa se vio obligada a señalar que se trataba de una «organización apolítica». Pero luego todo se disolvió en burbujas. Norris, el compañero de bromas y bromas de Max, En primer lugar tras seis temporadas en la Fórmula 1 y muchas oportunidades perdidas. piloto influyente Que habla con los aficionados por las noches y los desafía online a carreras virtuales. Hubo quienes se burlaron de él calificándolo de «brillante perdedor», que creció en Inglaterra. La leyenda de Valentino Rossi. Ahora no volverá a suceder. “Ha llegado el momento, he esperado mucho pero finalmente lo logré y estoy muy feliz. «Estoy muy feliz, no hemos hecho nada malo».

Se fue muy rápido, tuvo suerte y aprovechó para cambiar neumáticos en el camino de entrada. Coches de seguridad La entrada fue provocada por un contacto entre Magnussen y Sargent (Leclerc y Verstappen ya habían hecho sus paradas en boxes), y luego impuso un ritmo furioso. Como siempre veía hacer a su amigo Max, a las dos y como a ocho segundos de distancia. Esta vez perdió no por una avería como ocurrió en Melbourne sino por falta de competitividad. Ferrari tuvo que aprovechar eso. Charles empezó en la primera fila. Pero no tuvo la velocidad suficiente para llegar a la cima. Sainz Fue penalizado por el coche de seguridad y inicialmente por el movimiento imprudente de Pérez, luego tuvo un largo choque con Piastri.

Andrea Stella, ex Maranello, está ahí para celebrar a Lando: Lo ganó todo como ingeniero de carreras de Michael Schumacher. Uno de los jugadores más trabajadores y preparados de la Fórmula 1, también alcanzó el mismo puesto en McLaren junto a Alonso y luego subió todos los escalones hasta convertirse en director del equipo. Woking llevaba tres años sin ganar (Monza 2021, doblete Ricardo-Norris): En Miami, enormes actualizaciones técnicas marcaron la diferencia. Ferrari no tocó el coche y la sensación es que pagaron exactamente por eso.

Las primeras grandes novedades llegarán a Imola, En este punto se vuelve muy importante defender el papel del segundo poder. Porque McLaren parece una seria amenaza. No hay necesidad de preocuparse por VerstappenEl Campeonato del Mundo todavía está al alcance de la mano, pero algo tiembla en Red Bull y sus rivales lo aprovechan para avivar las llamas. Zak Brown, propietario de McLaren muy tóxico: «Niue «Es la primera ficha de dominó. Veo que circulan muchos currículums y estoy en un momento de inestabilidad».

La cuestión en Milton Keynes era minimizar la pérdida del diseñador vinculado a Ferrari. Su ausencia aparecerá más adelante, en cuanto a las opciones finales para el monoplaza de 2026 que se combinará con el motor que la propia Red Bull fabrica en colaboración con Ford. El director general Mintzlaff fue el primero en querer despedir hornero Ahora lo alaba y predica la calma. En palabras, parece fácil.