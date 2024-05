Lautaro: “Un bonito Scudetto en el derbi: estamos en la historia del Inter y tengo ganas de renovar”.

En 2018 lo reemplacé en Racing, algo que todavía está en mi corazón. Me ayudó mucho, tenía 18 años y él venía del Inter y me enseñó mucho.

Jugué el número 10 en Argentina, le pregunté a Ausilio si podía usarlo y me dijeron que lo pensaríamos un momento pero me dieron el número 10 cuando llegué a Milán.

No, pero sé que es hincha de Argentina y me gustaría conocerlo. Cuando tenga tiempo, quiero ir y por supuesto él también debería tener tiempo, especialmente él.

Mi padre jugaba, sí. Mi abuela es una de las primeras futbolistas que jugó en mi ciudad, ella era la mamá de mi papá y yo lo seguí, ella fue profesional en segunda división durante tres años. Me enseñó a amar el deporte, la disciplina y el respeto. No fue un padre que se preocupara mucho por mí, me dejó libre para hacer las cosas y me dio sus consejos, pero siempre me respetó a mí y a mis hermanos.