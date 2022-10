«No quiero dejar de jugar»

Milán: las palabras de Ibrahimovic

«¿Dejar de jugar? Todavía no hemos llegado. Tengo tanta pasión por mi juego. Ahora tengo una actitud diferente con mi edad y con mis compañeros, pero disfruto cada día porque creo que cuando dejes de jugar al fútbol te extrañaré». tanto que no querrás arrepentirte de haber dicho eso». Es que deberías haber seguido jugando. Quiero estar sano, y mientras esté en este nivel seguiré jugando para ver hasta dónde puedo ir. Seguiré jugando».

Ibrahimovic cuando se retire

«El día que disminuya la velocidad, quiero que las personas a mi alrededor sean honestas y digan que estoy disminuyendo la velocidad, y luego seré realista. Trato de estar al tanto de estos muchachos trabajando duro. Tengo ese impulso, Quiero mejorar cada día. No trabajo duro como Suficiente, no me siento bien. Esa es mi forma de pensar. Y creo que te lleva demasiado lejos. Te lleva a un nivel en el que estás desafiando a tu cuerpo porque «Se trata de desafiarte a ti mismo. ¿Lesión? Me vacié la rodilla una vez a la semana durante seis meses. Analgésicos todos los días durante seis meses. Apenas he dormido durante seis meses debido al dolor. No sufrí mucho dentro y fuera del campo».