Julia Pisani, retirada a los 27 años, pero se mantiene en forma entre la tele y el gimnasio

Quién sabe si todavía se siente cuestionada cuando alguien la saluda con un nombre”.Señorita Moroni«. julia pisani Es, hasta la fecha, un joven y bello exjugador de voleibol, querido por la afición. Busto Arsizio (pero también de Filottrano, Ornivasso y Club Italia) por su habilidad en esta defensa básica muy útil para sumar puntos. Gracias a una grave lesión en el hombro, Julia tuvo que cambiar radicalmente de vida y reencontrarse a sí misma cuando no tenía ni 30 años. Hoy se embarcó en un viaje con italianos menores de 16 años en Dor El director del equipo. Además, es una apreciada voz técnica durante Comentar RAI de las competiciones de voleibol, ya sea en la primera división A1 o con el Nacional: “Tengo una meta: París 2024. Me gustaría vivir mis segundos Juegos Olímpicos. Luego me gustaría escribir un libro y contar mi historia: creo que puede ser útil para muchas personas que enfrentan decisiones importantes en la vida. He elegido mi felicidad.”