Naughty Dog y un nuevo equipo están desarrollando un juego de la serie «Too Lovely» – Nerd4.life

Parece que Naughty Dog es un nuevo equipo dentro de PlayStation Studios Trabajar en colaboración para desarrollar Nuevo juego de la serie «Amo tanto»según la descripción en la publicación de trabajo que podría referirse al nuevo capítulo de una franquicia popular dentro de esas consolas PlayStation.

Ya hemos visto que PlayStation está montando un nuevo estudio de desarrollo con Visual Arts Group y Naughty Dog y de este equipo, que parece estar ubicado en el área de Santa Mónica, podría surgir un regreso interesante para los fanáticos de PlayStation. En este caso nos referimos a otro Publicar un trabajo para un pasante de diseño de juegosde la que se pueden extraer otros detalles vagos.

«Actualmente estamos colaborando en un nuevo proyecto increíble con Naughty Dog en una franquicia muy querida», se lee en el anuncio de este nuevo equipo del área de Santa Mónica, que parece ser el estudio creado con Grupo de servicios de artes visuales.

Mientras que este último ha colaborado previamente con Naughty Dog en la serie DesconocidoLas sospechas se basan principalmente en esto. El año pasado, un informe de Bloomberg también indicó que Visual Arts tenía la intención de crear una nueva versión del primer Uncharted, pero el proyecto se consideró demasiado costoso en términos de dinero y mano de obra.

Entonces, el esfuerzo se desvió a una nueva versión de la primera parte de The Last of Us, que se lanzó este año. Después de archivar este último, no se excluye que el equipo ahora pueda repensar Uncharted, ya que también se ajusta a la descripción de una franquicia de Sony PlayStation particularmente querida que tiene algo que ver con Naughty Dog. Así que estamos a la espera de más información al respecto.