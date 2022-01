GF Vip, Angry Alfonso Signorini persigue a Alex Bailey desde el estudio: «No puedes trabajar de esa manera». Por primera vez, el jefe de escuadrón pierde los estribos y pide a sus autores que acojan al actor que interfirió durante el episodio a pesar de prometer mantener un perfil bajo.

Leer también> GF Vip, Manuel Bortuzzo y el sueño de volver a caminar: ‘Creer en dos es mejor que uno’

Tronó tanto que llovió. Así podemos definir Alfonso Signorini dispara contra Alex Pelli Durante la transmisión en vivo el lunes por la noche. El actor comenzó el episodio diciendo que quería escapar de ese «pequeño teatro» que había creado, pero no fue así.

Signorini intentó en repetidas ocasiones mantener la calma intentando contarle de una vez por todas lo que pasaba debajo de las sábanas. alex y sol, el actor siempre ha desviado la discusión de rumbo: «Alex, serás un ladrador, pero yo no soy un idiota. – dice el conductor con firmeza – Si me dices que no quieres hablar de eso por privacidad, lo entiendo, y si me dices que no pasó nada, no estoy ahí. Lo que entendimos fue que algo pasó bajo las sábanas, por respeto no hablamos de eso. Delia no tenia estilo pero dijo la verdad».

Sully no quiere hablar de esto, pero dice que Alex le confesó bajo las sábanas que la ama, lo que Alex también admite pero a su manera:Me alegro de que Alex haya dejado en claro que siempre lo he pasado por alto, el hecho de que él y Delia todavía no hayan tomado una decisión me hace pensar que su amor es diferente. Alex me dijo que estaba enamorado de mí.»

A lo largo de la historia, Alex sigue levantándose y callando a Signorini, quien grita y persigue a Alex fuera del estudio: “Me dirijo a mis autores, sáquenlo. No puedes trabajar así, Eligió la línea del silencio y no hizo más que entrometerse en mi trabajo. Me niego a trabajar, así que te vas a otro lado.

Última actualización: lunes, 24 de enero de 2022, a las 23:44



© Reproducción reservada