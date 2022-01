Ita Airways, da Msc y Lufthansa l’offerta por la cuota di maggioranza- Corriere.it

Il Colosso Marittimo Msc e il colosso dei cieli Lufthansa chiedono la maggioranza di Ita Airways, la compañía di bandiera decollata il 15 ottobre scorso prendendo il posto di Alitalia. Il colpo di scena arriva lunedì pomeriggio, 24 gennaio, nel pieno delle elezioni del nuovo capo dello Stato. «Il gruppo Msc ha manifestato al gobierno italiano il proprio interesse ad acquisire una cuota di maggioranza in Ita Airways», conferma una nota. «Il gruppo Msc si pone el objetivo de realizar una asociación con el gobierno italiano y la compañía Lufthansa come partner industriale del progetto». «Lufthansa ha già manifestato il suo interesse a prendere parte all’iniziativa», prosegue la comunicazione. Resta ora da capire cosa faranno Air France y Delta Air Lines.

Le indiscrezioni «L’interesse di Msc deriva dalla possibilità di attivare sinergie positive per entrambe le socialetà sia nel settore cargo che passeggeri in cui il gruppo è leader a livello globale», prosegue ancora la comunicazione. Msc y Lufthansa, «a seguito della manifestazione di interesse odierna, richiedono un period di esclusiva di 90 giorni lavorativi e soggetto ad approvazioni regolatorie e debida diligencia». La notizia di un ingresso di Lufthansa al 40% era emersa nei giorni scorsi, ma era stata smentita più o meno esplicitamente da entrambe le socialetà. E non si menzionava Msc. In realtà le trattative erano già in fase avanzata — conferma una fonte — aiutate da un’intesa politica che si è rafforzata tra novembre e dicembre dell’anno passato. Chi ha seguito il dossier spiega al Corriere della Sera che in queste settimane i vertici di Ita Airways hanno spiegato come di fatto l’azienda ha soddisfatto quelle che erano le richieste dei mesi passati di Lufthansa: società più snella, con la metà degli aerei, nuovo contratto aziendale e soprattutto ristrutturata di Lufthansa — non e da dalseno dalseno a moment la condanna Ue per aiuti di Stato — della vecchia compagnia. READ Libros postales, atención a la fecha límite del 31 de diciembre: detalles



La compañía tricolor «La compagnia annuncia di aver ricevuto oggi una manifestazione di interesse da parte di Msc e Lufthansa per acquisire la maggioranza di Ita Airways», confirma una nota dell’aviolinea tricolore. «Il gruppo Msc ha concordato con Lufthansa la sua partecipazione alla partnership a termini da definee durante la due diligence. Sia Msc che Lufthansa hanno espresso il desiderio che il Governmento italiano mantenga una cuota di minoranza all’interno della società», sottolinea la compagnia che si dice «soddisfatta che il lavoro svolto pro in fritive miveet melesi persocitia ad i risultati attesi, ovvero una compagnia riconosciuta valida per partner di calibro internazionale sia sul trasporto passeggeri che sul cargo». Toccherà ora al cda di Ita — che si riunirà il 31 gennaio — esaminare «i deettagli della manifestazione d’interesse stessa».

La estrategia L’accordo tra le due aviolinee ed Msc provocherà quasi un terremoto anche nei cieli europei se l’affre dovesse concluye en modo positivo. Ita Airways aveva aderito all’alleanza SkyTeam per un anno — dove si trovano Delta Air Lines, Air France-Klm — ea questo punto dovrà uscirne per entrare nei prossimi mesi in StarAlliance, l’alleanza rivale. In case di maggioranza di Msc-Lufthansa changeranno anche gli equilibri sulle rotte lucrative sopra l’Atlantico (Europa-Usa): Ita Airways volerà così con Lufthansa e, dall’altra parte dell’oceano, con United Airlines secanti dovrà dovrà resto degli Usa e in altre parti delle Americhe non coperte dal network di Ita e di Lufthansa.

Bruselas In mattinata una portavoce della Commissione europea ha spiegato che non c’era più il divieto per Lufthansa di effettuare acquisizioni imposto quando l’Ue aveva autorizzato la ricapitalizzazione dell’azienda (6 mipubliardi di comp la comp) euro restituito oltre il 75% degli aiuti arrozvuti. «Abbiamo approvato il piano per la ricapitalizzazione di Lufthansa a certe condizioni — ha spiegato la portavoce —. Le condizioni includevano, tra le altre cose, anche un divieto di acquisizione. Lufthansa rimane impegnata alla maggior parte delle condizioni, ma considerando che la maggior parte dell’aiuto è stato rimborsato, il bando per le acquisizioni ei limiti alla retribuzione dei manager sono stati rimossi. READ Increíble caso de aumento de los productos básicos causado por memes tontos

El grupo Msc Msc (Mediterranean Shipping Company) è un colosso marítimo del settore delle spedizioni e della logistica. È stata fondata nel 1970 e ha sede a Ginevra, in Svizzera, dove è controllata dalla famiglia Aponte. Il gruppo ha una divisione cargo (Msc, Til, Medlog, Msc Shipmanagement limited) y una divisione passeggeri (Msc Cruises, Grandi Navi Veloci, Snav): nelle crociere hanno trasportato 2,7 millioni di clienti nel 2019 — prima del Covid — in 102 Paesi visitati e 239 itinerari. Nel gruppo lavorano oltre 100 mila persone.

Le reazioni «La manifestazione di interesse di Msc e Lufthansa è una notizia positiva per il futuro della compagnia di bandiera», comenta Fnta en rappresentanza dei piloti e degli assistenti di volo. «Si tratta di due partner estremamente solidi che potrebbero garantire ad Ita Airways un futuro di sviluppo con un ottimo posizionamento a livello internazionale». Di parere diverso il deputato di Leu Stefano Fassina: «La maggioranza di Ita deve rimarere allo Stato italiano», comentario. «Le partnership industriali sono necessarie e, come abbiamo più volte segnalato al management di Ita in audizione, il cargo ha grandi potenzialità per l’Italia. Quindi, vanno valutate con gran attenzione le offerte di Lufthansa e Msc mail il gobernado deve chiarire subito la posizione dell’Italia».