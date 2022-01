«Dos resultados falsos de tres, difícil de hacer»

Sus espaldas llegaron durante las vacaciones de Navidad, cuando podían hacerse un hisopado en la farmacia, en el médico de familia o en los laboratorios de análisis, lo que suponía tener que hacer frente a largas colas y varias horas de espera era una enorme demanda por parte de los ciudadanos. Entonces las mismas farmacias empezaron a vender Tamboni «Phi Da T». No hay nada irregular pero todos están autorizados por el Ministerio de Sanidad tanto que a día de hoy los test también se pueden comprar a vendedores de tabaco de media por 6,90 euros. Pero hay un problema que deploran médicos de familia y farmacéuticos: estas herramientas diseñadas para “liberar” la presión sobre la solicitud de análisis acortan el sistema de control y verificación de los positivos. ¿Razón? En dos de cada tres casos, el resultado de un hisopado casero es incorrecto, especialmente si da un resultado negativo. No se deriva del hisopo en sí, que parece un dispositivo utilizado por médicos y farmacéuticos, sino del método de recolección de la muestra del ciudadano.

Consecuencias

“Nos han sido prestados -explica Alberto Ciriati, subsecretario regional de Fimmg Lazio, la Federación Italiana de Médicos Generales- que ante síntomas atribuibles al Covid, fiebre o resfriado, o incluso sin padecer nada y por lo tanto, solo el propósito de la incautación, realizaron el hisopado en su casa por su cuenta y dieron negativo cuando dio positivo «. Esto se debió a que el análisis no se hizo correctamente». El problema con la positividad no está allí, agrega. Ombretta Papa, un médico de familia que cubre una gran zona de Roma, desde Corso Francia hasta Torre Angela, que se ocupa del problema son los que dan negativo en casa pero ya contrajeron el virus”. conseguir un tampón nuevo de todos modos, ya sea en la farmacia o en el médico «. La mayoría de los usuarios, continúa Chiriatti, cuando ven que no es positivo, lo dejan en paz, pero esto crea problemas masivos, comenzando con la falta de aislamiento».

Básicamente, hay positivos desconocidos, posiblemente asintomáticos, que se propagan sin perturbaciones. “El otro problema – concluye el subsecretario regional de Fimmg Lazio – se relaciona con el siguiente procedimiento: si un ciudadano que se hace la prueba en casa es positivo, todavía tiene que hacerse un nuevo hisopo ya sea por el médico, en la farmacia, en el laboratorios de análisis, o incluso en las unidades porque deben ingresarse en el sistema de conteo y rastreo porque el búfer «hágalo usted mismo» simplemente tiene una validez de diagnóstico». Las críticas también provienen de Federfarma: «Siempre nos han desaconsejado un tampón de bricolaje desde el principio – explica Alfredo Procaccini, vicepresidente de la Asociación de Farmacéuticos – porque tan válido como una herramienta, el operador o ciudadano, no lo realiza en el 90% de los casos como enfermera, profesional de la salud , médico, farmacéutico lo hace, y luego, por muy bueno que sea haciendo la prueba, se salta el rastro”.

Se ha demostrado que la autoevaluación está explotando en la escena en un momento en que los tampones tenían una gran demanda en todo momento. «Si realmente quieres hacerlo – concluye Bruccini – tienes que seguir las instrucciones cuidadosamente». Esto consiste en introducir el hisopo hasta el tabique nasal, manteniendo el hisopo paralelo al suelo e inclinando la cabeza ligeramente hacia atrás, rotando el hisopo en cada fosa nasal al menos 5 o 6 veces, luego insertándolo en el detector y luego en el bastón de lectura con respecto a los tiempos de espera. Finalmente, todo el proceso debe realizarse con las manos limpias o con guantes de goma.