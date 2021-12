«No es italiano …». Estalló la controversia sobre San Remo

Anunciando 22 cantantes compitiendo por la próxima canción. Festival de San Remo provocó controversia. Anna Mina terminó en el centro de atención. La cantante española fue elegida por Amadeus para participar en el festival no de la mano de un gran italiano, sino como solista con una canción en italiano y la bomba estalló en Twitter.

Inmediatamente después del anuncio realizado por el director artístico de San Remo durante la edición nocturna de Tg1, se inició en las redes sociales la discusión sobre la participación de la cantante española en el Festival de la Canción Italiana. Docenas de tweets que plantearon el problema: « Mamá Ana Mena ¿En qué calidad participa en el Festival de la Canción Italiana? «Pero soy Mina en San Remo, ¿por qué?» ¿No fue el Festival de la Canción Italiana? «,» Soy Mina, no italiana, ella es española, pero ¿Amadeus lo sabe? «,» ¿Pero por qué soy Mina? Por el amor de Dios muy bien, pero no es italiano. «.

Anna Mina Rojas, de 24 años, ya es conocida por el público italiano por ser una de las reinas del verano musical. Su colaboración en italiano con Fred de Palm NS Caza de Rocco También la hicieron apreciada en Italia, pero esto no la protegió de la controversia. Amadeus la incluyó en el elenco del próximo festival, pero en realidad no es la primera extranjera en participar en San Remo. En 2008, la argentina Lola Ponce ganó la canción «Colpo di fulmine» con Giò di Tonno. En 2013, el italoamericano Peter Cincotti coprotagonizó con Simona Molinari y en 1969 debutó en San Remo con Very Young Stevie Wonder con Gabriella Ferrari con la canción If you boy my. Sin embargo, los precedentes no detuvieron la polémica, sobre todo porque Mina participará sola y no estará asociada con una cantante italiana. los Regulación No imponga condiciones a la nacionalidad del cantante en el concurso, excepto para la canción que « Debe estar en italiano «.