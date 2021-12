Acciones que te condenan al robo – Libero Quotidiano

¿Cuánto dinero es mejor guardar para ti? cuenta bancaria? No es tan simple como parece. Partimos de lo obvio: nunca te pongas rojo, porque la circunstancia debe un pago de intereses elevado. Sin embargo, según los expertos, sería mejor No superior a 5 mil eurosEn resumen, una cantidad muy pequeña.

También está claro que es mejor no mantener una proporción tan baja de ahorros en una cuenta. Si se avecinan grandes pagosEl resultado, en efecto, es que terminas en números rojos nuevamente y luego tienes que pagar intereses y gastos de comisión al banco.

Pero se dijo: es mejor no tener exceso de existencias en la cuenta. ¿Porque en la tierra? Tener mucho dinero en su cuenta corriente en realidad hace que sus ingresos por intereses se acerquen a cero, que por el contrario suben en productos más rentables como la cuenta de depósito.

Y de nuevo, el impuesto de retención 26% Lo que afecta específicamente a los intereses recibidos sobre las acciones. Y por lo tanto Impuesto de timbre 34,20 euros al año Si los fondos disponibles en la cuenta corriente superan los 5 mil euros. Finalmente Cobertura FITD (Fondo Interbancario de Protección de Depósitos) con un máximo de 100.000 euros por cuenta corriente en caso de que el banco encuentre dificultades. Por lo tanto, nunca se debe exceder el límite de depósito de 100 mil euros.

Por tanto, el consejo en general es no mantener un stock medio superior a los 5 mil euros, por Invirtiendo así sus ahorros en productos más rentables. Una solución, como se menciona en la introducción, es válida para quienes no tengan gastos periódicos superiores a 5 mil euros, de lo contrario se correrá el color rojo. En una palabra, hay varias circunstancias: es mejor contar y, por supuesto, transferir los ahorros a dos cuentas para no derrochar la apuesta de 100 mil euros por una acción.