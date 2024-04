Nístico está al frente de la FIFA. Un currículum senior con anomalías sospechosas

El nuevo director de la Agencia Italiana de Medicamentos es Robert Nestico, un neurocientífico y farmacólogo de cincuenta años de la Universidad de Roma Tor Vergata. Por recomendación del ministro de Salud, Orazio Schillaci, ayer el Congreso de los Estados y Territorios dio luz verde al nombramiento. Tras la tormentosa dimisión del virólogo Giorgio Ballo, Schillaci prometió una mirada «europea» y Nestico respondió a la identidad. Tiene 181 publicaciones en su haber, y antes de Tor Vergata trabajó en Bristol y Nottingham (Reino Unido), y fue director de laboratorio en el Instituto Europeo de Investigación del Cerebro (Ebri), parte del Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea de Medicamentos (Ema). . .

Plan de estudios Muy respetable, y tal vez un poco como el padre Giuseppe, de ochenta y tres años, que fue catedrático de farmacología en Tor Vergata, director general de Ibri y representó a Italia en varios comités de la Agencia Europea de Medicamentos. “Pino” Nestico, exsenador de Forza Italia, fue subsecretario de salud en el primer gobierno de Berlusconi, presidente de Calabria en 1995 y luego miembro del Parlamento Europeo.

hijo nestico Dirigirá la principal agencia nacional de control de drogas durante cinco años. No es una tarea fácil: tendrá que poner a prueba la nueva estructura de la agencia después de una reforma que, según muchos observadores, ha reducido su autoridad de supervisión sobre la industria farmacéutica. La tarea se complica por los escándalos cada vez más frecuentes que sacuden a la comunidad científica. Está aumentando el número de búsquedas que se retiran tras descubrirse fraudes o errores graves. Según una estimación reciente de la Universidad de Copenhague, alrededor del 20% de las publicaciones científicas en el campo médico muestran signos de manipulación de datos.

Ni siquiera Nestico es inmune a este problema. póster De hecho, descubrió al menos cinco publicaciones científicas firmadas por el farmacéutico Tor Vergata y que contenían Imágenes “duplicadas”., donde la misma imagen tomada bajo un microscopio electrónico se utiliza varias veces en referencia a diferentes experimentos. Ya se han publicado otros tres estudios en pubpeer.com, la base de datos donde los científicos informan sobre investigaciones cuestionables. Los estudios con números reciclados firmados por el nuevo presidente de la FA ascienden así a ocho, repartidos entre los años 2000 y 2019.

Anomalías También lo confirmó la experta Elizabeth Beck, quizás la mayor experta del mundo en fraude científico. “Se trata de un número notable de artículos”, comenta en el cartel. Añade que también encontró un estudio de Nestico que contenía una imagen claramente duplicada.

Las imágenes recicladas fueron publicadas en prestigiosas revistas como i Actas de las Academias Nacionales de Ciencias (La revista científica más autorizada con naturaleza Y Ciencias), Comunicaciones de la naturaleza Y Informes científicosque cuenta con los más estrictos estándares de control pero ni siquiera verifica la autenticidad de las fotografías que publica.

Sin embargo, el uso de imágenes obtenidas en un experimento para ilustrar otros experimentos que no se han realizado es uno de los fraudes más populares entre los especialistas, cuando no ocurre por error. Reconocer a simple vista una imagen reciclada en el mar de la literatura científica es prácticamente imposible: en la mayoría de los casos se trata de un agrandamiento de tejido celular, poco más que manchas de color apenas reconocibles. Pero hoy en día el software basado en inteligencia artificial – póster Utiliza uno llamado ImageTwin, entre muchos programas disponibles para los científicos, que permite encontrar anomalías en unos segundos. Además, las cifras de reciclaje pueden representar solo la punta del iceberg, ya que hay muchas formas de falsificar la investigación que incluso la inteligencia artificial puede eludir.

la historia La implicación de Nestico tiene muchas similitudes con el caso del ministro de Sanidad, Orazio Schillaci, autor también de varios estudios «cuestionables». O el ex presidente de la Conferencia de Presidentes de Universidades, Salvatore Cozzocrea, otro científico farmacéutico sobre quien se ha informado que más de cien estudios de investigación contienen anomalías obvias.

A diferencia del ministro y del rector de la universidad, que coordinaron la investigación, Nestico no desempeñó un papel particularmente responsable en los estudios bajo consideración. Así, la presunción de inocencia sugiere que no fue él quien manipuló intencionadamente los datos. Cualquier error o fraude que pueda ocurrir sin su conocimiento, y hasta que se demuestre lo contrario, no tendrá que responder ante ellos directamente.

Dado su papel Sin embargo, como nuevo presidente de la FIFA, es aún más preocupante. De hecho, pone de relieve en gran medida la prevalencia endémica de investigaciones inválidas o fraudulentas. Este caso demuestra la debilidad de la capacidad de los científicos para controlar incluso los estudios que ellos mismos aprueban. A partir de hoy, Nisticò debe controlar los datos que demuestran la seguridad y eficacia de los medicamentos que tomamos. Si incluso la investigación que él firmó no es irreprochable, todos tenemos motivos para preocuparnos.