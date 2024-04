Horóscopo de Branko 5 de abril de 2024

Aries ¿Quién te despertó con un beso en la frente? Venus, alondra de la mañana, astro del amor y de la suerte, realizando un breve pero decisivo tránsito en tu signo hasta el 29 de abril, este mes también está dedicado a Venus. El calendario romano le atribuye el don de la nueva vida a ella, que dio a luz a Eneas. Venus Genetrix inicia la carrera hacia un nuevo amor y las uniones duraderas se fortalecerán. Al mismo tiempo y al mismo ritmo avanzan el trabajo, el éxito y las ganancias.

Tauro: La luna hoy no está tranquila, ten cuidado de no decir demasiado en el trabajo y de no apresurarte en la toma de decisiones, ya que esta luna tiene la mayor influencia en el ámbito profesional específicamente. No pasivo, sino silencioso, Venus estará en Aries hasta el 29 de abril, cuando finalmente llegue a tu signo. Este momento estelar promete un nuevo y victorioso comienzo en diversos ámbitos de la vida.

Géminis Mientras la Luna se dirige hacia Piscis, en las mismas horas, Venus abandona ese signo y se vuelve hermoso para ti en Aries. Venus es Marte que asume muchas de las características del signo: coraje, ingenio, pasión, gusto por la batalla y éxito profesional. El fin de semana te obliga a quedarte quieto pero puedes programar citas importantes para la próxima semana con la Luna Nueva en Aries.

Cáncer La noticia no es muy positiva a primera vista, ya que Venus se acerca a Mercurio, que ya está en Aries (un signo amado y odiado), ¡pero no te preocupes! Aún expresado en el sector del éxito, también existe la necesidad de reprochar en el amor. La relación matrimonial está iluminada por la Luna Sagrada en Piscis, Marte y Neptuno. Transporte que ayuda mucho al trabajo y reuniones de negocios. Más allá de los tiempos actuales, solíamos decir que la suerte existe afuera, pero son necesarias algunas reservas. lo ves.

LEO Haz un inventario de las cosas hechas y del dinero ganado, luego comienza de nuevo si no estás satisfecho con el resultado. Este día se considera de suerte una vez que la Luna entra en Piscis, y esta vez también por amor. Amor que regresa, sube, se vuelve loco de alegría, ¡con una Venus sobrenatural hasta el 29 de abril! La alegría de viajar, eres como Napoleón (Leo) que a pesar de su falta de estudio, tenía una idea de todo.

Virgo Después de que Venus navegue hacia Piscis, se debe repensar el amor que no ha llegado a puerto seguro. El nuevo Venus, todo fuego en Aries, pero incluso los próximos planetas en Tauro, dice que tu próximo amor será más grande. Mercurio en Aries también aprueba nuevas transacciones y especulaciones, y es excelente para viajes largos pero con la precaución que requieren todos los signos. El corazón vuelve al sueño.

Libra La luna en las primeras horas del día es hermosa en el sector del amor y cada comienzo feliz, resalta tus grandes deseos de luchar por una nueva independencia personal. Eres el signo de la cooperación, representada por las dos balanzas que entran en una breve crisis de verificación. Después de Mercurio, Venus está ahora también en oposición… pero Saturno, el árbitro adecuado, te hará ganar.

Escorpio Venus está en Aries, para ti ocupa el sector trabajo y salud. El pequeño pero importante toque de suerte que siempre necesitamos en la vida viene de la Luna en Piscis. Con Saturno, Marte y Neptuno en el punto más alto de tu signo, volverás a tener el destino en tus manos. Otros signos del zodíaco no pueden entenderlo, pero tú sí: toda tu vida parece una maraña de estados, acertijos y destinos.

Sagitario: ¡Venus en Aries es hermoso y es una entrada que coincide con la presencia de Mercurio y el Sol en tu esfera de riqueza! El cielo te tiene reservada otra enorme posibilidad de éxito en el trabajo y los negocios, pero por favor, en estos dos días, ¡agua en la boca! La luna en Piscis pide familia y salud, prepara todos los documentos necesarios para el lunes, luna nueva en Aries.

Capricornio Al inicio de cada primavera te sientes un poco incómodo, pero luego recuperas tus pensamientos, y tras un notable aumento de la presión física, recuperas tu capacidad de luchar. ¡Cuánto tendrás que luchar con Venus en Aries hasta el 29 de abril! Pero en el ámbito laboral siempre cuentas con dos excelentes poderes estelares, Saturno y Júpiter, en el amor emocional Marte te ayuda y la Luna te hará conocer a alguien de tu pasado.

Acuario ¿Quién dice que hay que permanecer en un ambiente antiguo? El mundo está lleno de oportunidades para los Acuario que buscan, quieren y saben. La nueva temporada se enriquece con la maravillosa presencia de Venus en Aries, hasta el 29 de abril. Hermosa junto a Mercurio y armoniza con el fuerte amor de Plutón y también con oportunidades afortunadas para tus negocios. Nota: Una nueva y poderosa personalidad de Acuario está llegando al mundo.

Piscis Venus, el astro del amor, deja huella, pero no te olvida, en Aries será valioso para tus asuntos financieros, administrativos y legales. Otras estrellas también han declarado que su patrimonio personal va en aumento. Se realizará una importante compra inmobiliaria entre el 15 y 25 de abril y el 8 y 15 de mayo (son días en los que se sentirá más la influencia benéfica de Júpiter, ¡muchos deseos!).



