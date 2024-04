Boleta de calificaciones Fiorentina – Torino 5-3 dcr: Delavalle, incluso los mejores cometen errores

Roberto Ugliono Redactor Jefe del Sector Juventud 4 de abril de 2024 (modificado el 5 de abril de 2024 | 00:14)



Los votos de los habitantes de Scurto tras perder la final de la Copa de Italia ante Viola

Abate Súper durante 120 minutos y la tremenda actuación de Delavalle incluso en la tanda de penales no fue suficiente. La Fiorentina gana la Copa Primavera de Italia al Torino en los penaltis. Entre los jugadores granatas destacan las paradas de Abate y el excelente juego de Delavalle. Sólo ellos dos estuvieron perfectos durante 120 minutos, el primero no pudo detener los penaltis lanzados por los jugadores de la Viola y el segundo fue el único que cometió una falta desde los once metros. Sin embargo, esto no quita mérito a su excelente carrera.

Diluye 7: (Sus palabras aquí) Excepcional en el minuto 18 contra Fortini, y en el minuto 43 se superó aún más contra Braschi. En el medio sólo hay un ligero desliz, que luego tendrá que descubrir por sí mismo. También demostró que estaba en la cima de su juego en la segunda mitad cuando bloqueó un tiro libre de Robinho al comienzo de la misma. Luego, en el minuto 68, le hizo algo sin sentido a Braschi: ahora, en la caída, logró bloquear un disparo que en realidad no iba bien. En la tanda de penaltis no lo consiguió.

Marchioro 6: La primera mitad a menudo parece difícil. Sufre de dificultad para quitarse el balón y lucirse en ataque, y también sufre de la velocidad de los jugadores de Viola. En la segunda parte crece, quizás también necesitaba liberarse mentalmente. Al final de la segunda parte arriesgó sobre Godolevicius, pero el árbitro no concedió penalti.

Delaval 7La Fiorentina siempre trata de golpear los balones detrás de la línea defensiva y se mantiene alejado de la observación para leer los movimientos y la aproximación del oponente. En el minuto 60 estuvo cerca de marcar de cabeza, pero Biagetti detuvo el balón en la línea de gol y luego lo envió de cabeza hacia Sava, que no aprovechó la oportunidad. Juega como un verdadero líder como siempre. El penal fallido al final no afecta su juicio. Debería estar orgulloso de todo lo que ha hecho y está haciendo.

Mendes 6: Sigue a Rubino como hombre durante todo el juego y lo limita al máximo. Es difícil de vencer, ya que logra arreglar las cosas muchas veces incluso si no se le ve mucho. La Fiorentina siempre intenta explotar el vacío que hay detrás sin hacerlo.

Bayanay Balkot 6: Empieza bien por el carril izquierdo e inmediatamente gana un tiro libre. Luego, Viola comienza a presionar su costado con Signe, quien es rápido y lo alarma varias veces. Mejoró en la segunda parte, acercándose varias veces a la Viola 9, pero al final de los 90 minutos se acalambró.

Silvia 6.5: Empieza tranquilo, pero luego gana confianza. Cuando juega, el equipo crea situaciones interesantes. En el minuto 41 consiguió el balón para abrir el marcador, pero la salida fallida de Tognetti le engañó. En la segunda parte cambió el partido y el juego del Toro mejoró. Mantiene al equipo en movimiento y, a menudo, se pone a sí mismo en primer lugar.

Russell 5.5: Sufre en el centro del campo, pero también por errores que no son suyos. La Fiorentina sabe explotar los espacios y siempre intenta ponerles parche, pero eso no es suficiente. El amarillo pesa mucho y dado el imperfecto estado, Scurto prefiere sustituirlo en el descanso. (46' del viejo 6: Está bien, eso está claro. Entra al campo con la actitud adecuada y da mayor dinamismo en el mediocampo. En el minuto 75 se adapta bien y dispara, pero el larguero le dice que no. Al final de la prórroga tiene el balón para marcar el gol de la victoria, pero también dispara por el centro).

Simamaglicella 6: Su primer disparo en el partido, pero no encontró portería. Corre mucho en la fase de no posesión para dificultar la fase de no posesión de Viola, se sacrifica y gasta mucha energía. En la segunda mitad, cuando el equipo puede crear más, también entra más en acción. (Persión de 80'6: Entra y se acerca al gol regresando por el lado derecho, pero el balón apenas sale. Al inicio de la primera parte de la prórroga intentó ejecutar un tiro libre muy ajustado, pero no encontró portería).

sava 6: Allá por la primavera. La Fiorentina dibuja una jaula a su alrededor. Fue decisivo en la primera parte, en el minuto 37, cuando logró frenar un contraataque de Viola con una retirada “a modo de toro”. Poco después pasó el balón a Silva, que no marcó. También empezó bien la segunda parte, cuando buscó un disparo desde fuera, pero estaba por el medio y Tognetti mandó al córner. Su crecimiento es constante durante todo el partido y también da buenas ideas en la fase de ataque. Cuando un hombre apuesta, a menudo comete un error. (112' Akar SV).

Badulla 5.5: Tiene algunas bolas jugables al inicio del partido. Luego, en el minuto 33, hizo bien en recuperar el balón y cometió un valioso error al límite. Los dos centrales de la Viola lo cierran muy bien. En el minuto 63 consiguió el balón para abrir el marcador, pero disparó con poca fuerza y ​​bloqueó a Tognetti. (80' Gabellini 6: Lucha por cada balón, apunta con valentía al hombre y también trabaja bien de espaldas a la portería).

Sobrevivir 5.5: Ella no es la Neji habitual. La Fiorentina lo cerró bien y luchó por encontrar espacios. Al comienzo de la segunda parte encontró más espacios, pero tuvo dificultades para impactar. Con Sava fuera, lo mueven hacia la derecha. Su mejor oportunidad es al final de la carrera, cuando va rápido, pero es detenido por dos contactos que, sin embargo, no fueron errores según el director de carrera.

todos. Desplazarse 6Es difícil criticar a su equipo, el Toro, que en la primera parte pareció pisar el freno de mano por la tensión, mientras que en la segunda parte su equipo se volvió más potente y peligroso. El juego brilla de forma intermitente, pero eso es comprensible. Al final, sus muchachos realmente merecían este trofeo, que se detuvo en la línea de gol cuando un cabezazo de Delavalle fue bloqueado por Biagetti y pegó en el larguero de Dalla Vecchia. En dos años, su equipo llegó a las semifinales de la Liga italiana y a la final de la Copa de Italia, además de incorporar jugadores al primer equipo. El torneo aún no ha terminado y el Equipo Granata puede obtener su satisfacción.

Si quieres profundizar en todos los temas relacionados con el mundo de Torino sin perderte ninguna actualización, mantente en contacto con Toronews para descubrir todas las novedades de hoy sobre la Granata en el torneo.