Nieve, pronto caerá pesadamente y esta vez toca los cerros; Áreas involucradas y acumulaciones esperadas »ILMETEO.it

Clima: Nieve, pronto va a caer con fuerza y ​​esta vez es hasta las colinas. Áreas preocupadas y acumulaciones esperadas

La nieve está lista para regresar durante la próxima semana a altitudes muy bajas.Nieve, viene una carga pesada! La confirmación llegó hace un tiempo con la última actualización. atención, Esta vez se pueden ver nevadas a muy baja altura durante este período, incluso Cerro en algunos sectores.

Todo esto sucederá por el deterioro de las condiciones meteorológicas ya previstas para principios de la próxima semana, cuando A.S caudal Corrientes de aire muy frío De origen polar irrumpirá en la cuenca del mar Mediterráneo Puerta rúnica (Francia) da a luz a un tornado Con consecuencias directas para muchas de nuestras regiones.

Como primer efecto esperamos un Descenso de las temperaturas Con valores que llegarán por debajo de las medias climáticas.

Esto ayudará Nieve de vuelta ya desde lunes 21 de noviembre comienzo Desde 900/1000 metros sobre el nivel del mar en todos los Alpes (en elevaciones más bajas en los valles fronterizos). Y no terminó ahí, al contrario. La entrada adicional de aire frío en altitud colapsará el nivel de nieve a medida que empuja los copos hacia adelante. hasta unos 500 metros (local hasta 3/400 m en la provincia de Bolzano, en caso de fuertes lluvias) el Lombardia (Valtelina, Valcamonica), Trentino-Alto AdigioY el Véneto (Dolomitas de Belluno, Meseta de Asiago) e Friuli Venecia Julia.

En el mapa a continuación, indica específicamente un día martes 22 de noviembrecolor Viola Indica las regiones en las que se proyectan Entre 15 y 40 cm de nieve fresca. Pronóstico y probabilidad de nieve para el martes 22. En negrita, la probabilidad de nieve

Sin duda, una excelente noticia para muchas estaciones de esquí en vista de la temporada que se avecina: Bormio (SO), Livigno (SO), Madonna di Campiglio (TN), Cortina d’Ampezzo (BL) listas para llenarse de nieve, después de mucho tiempo. : el invierno pasado, no olvidemos que las nevadas nunca llegan a gran parte de los Alpes, dejando regiones enteras prácticamente secas.

Por otro lado, en los Apeninos, debido al canto más suave de los arroyos provenientes de los barrios del sur, esperaríamos fuertes nevadas a partir de unos 1500 m.

En resumen, preparémonos para Un auténtico avance para el invierno Con tal entrada de aire frío que haría que la nieve volviera después de mucho tiempo, incluso en las alturas de los cerros.