Selvaggia Lucarelli, su madre murió de Covid: «generosa y altruista» – Corriere.it

“Esta madrugada falleció mi madre, Nadia. Murió de Covid y de compromisos. Los compromisos que todos hicimos para seguir viviendo, inevitablemente dejaron a alguien atrás. Como ella, en la mayoría de los casos: los frágiles. , Selvaggia Lucarelli anunció en sus redes sociales la muerte de su madre.»No estoy enojado, porque yo mismo he retomado el ritmo acelerado de una persona con una necesidad urgente de vivir. Sé que mi madre, que fue sobre todo una generosa y mujer abnegada, siempre preocupada por el mundo, habría cambiado -aún a sabiendas- su sacrificio por el bien de su sobrino que vuelve a la escuela, por el que vuelve a viajar, por el marido a pasear por el parque, para que la vida de todos pueda empezar a arreglarse de nuevo. Me gusta pensar que se fue de madrugada para esto: para despedirnos de todos y desearnos un buen día», corre No te preocupes por mí. ¿Cómo fue y cómo vivió ella? .

Hace unos días me deshice de Selvagia Lucarelli Sobre la forma en que se manejó la enfermedad de su madre: «Mi mamá no habla, tiene Alzheimer, no tiene teléfono, no lo puede usar. Desde las 17 mi hermano y yo estamos tratando de llamar. «Llámame luego.» Entonces el teléfono está ocupado. Luego un poco de música. Luego «llamar cuando haya un cambio de turno». Llegamos a las 21. Finalmente me habló un médico. Pero apenas habla italiano, parece ser un extranjero, – escribió Selvagia Lucarelli. La verdad es que me dijo tres palabras tomadas con las tenazas: ‘Como ayer, ni mejor ni peor. Tal vez mañana nos refugiaremos. «¿Pero el lugar está libre en el departamento?» «Mañana ya veremos». Final. ‘Eh pero sanidad lombarda..'».