Mundial, Infantino: «Hoy me siento gay, árabe, trabajador migrante, discapacitado». Y sale el jefe de comunicación de la FIFA

Doha – en el discurso de la rueda de prensa l Apertura Globalismo jefe de la fifaY el gianni infantinoNo he escapado del tema más espinoso, yo derechos humanos en Katar Y en particular explotación de los trabajadores migrantes. Infantino respondió contraatacando con un sentido discurso sobre la plena legalidad de la FIFA para organizar el torneo en el controvertido país árabe: «Hoy me siento bien. Me siento qatarí, africano, árabe, inmigrante y gay. Soy hijo de trabajadores inmigrantes. Mis padres Trabajaba duro y en condiciones difíciles. Recuerdo cómo trataban a los inmigrantes en la frontera». , Cuando querían tratamiento médico. Cuando me convertí en presidente de la FIFA, quería ver alojamiento de trabajadores extranjeros aquí y volví a la infancia … Pero solo así como Suiza se convirtió gradualmente en un ejemplo de integración, también lo será para Qatar.

Infantino: «Orgulloso de la FIFA, sé lo que es ser hijo de inmigrantes»

Infantino volvió a su propia historia personal de niño, hijo de inmigrantes italianos, los conoció en la estación de Briga, donde ambos trabajaban, dijo. República En una entrevista antes de su elección como presidente en 2016: «Por supuesto que no soy qatarí, árabe, inmigrante, gay, discapacitado. Pero sé lo que es ser discriminado, sé lo que es ser extranjero en un país extranjero. Fui intimidado cuando era niño porque tenía el pelo rojo «, porque era italiano y no hablo muy bien alemán. Pero aceptas el desafío, intentas hacer amigos, nuevas relaciones y no respondes. a los insultos con los insultos. Oggo, estoy orgulloso de la FIFA, con esta marca en la chaqueta, en esta Copa del Mundo, que será un evento hermoso, lo más hermoso que sucedió Absolutamente «.

Infantino: «Los trabajadores legales de Qatar»

El reclamo del compromiso de la Fifa con la causa de los derechos fue la parte más sensible de la carta: «Llegué aquí hace seis años y comencé a retomar los problemas de los trabajadores, empezando por la asignación de indemnizaciones por accidentes de trabajo». Infantino defendió el papel del Gobierno qatarí, subrayando las contradicciones en las políticas de los países europeos respecto al frente migratorio: «Si damos dos pasos atrás, Qatar ofrece oportunidades a cientos de miles de inmigrantes y lo hizo de forma legal. Estamos en Europa para cerremos las fronteras, creemos inmigrantes ilegales: 26.000 personas murieron tratando de venir a Europa. Europa debería hacer como Qatar y crear condiciones legales para los trabajadores extranjeros. Por supuesto, las reformas necesitan tiempo y años y años. Pero quienquiera que esté aquí en Qatar, un trabajador extranjero, legalmente y tiene toda la ayuda, incluida Eso es la atención médica. Todos son bienvenidos en Qatar, independientemente de su religión u orientación sexual. La Copa del Mundo es una oportunidad excepcional para acercar el mundo occidental al mundo árabe. historia, venimos de diferentes culturas, pero somos parte del mismo mundo.

Infantino: «La Europa que da lecciones debería disculparse por 3.000 años»

Sobre los homosexuales en Qatar, el número uno de la FIFA aseguró que “serán bienvenidos sin discriminación, a pesar de las leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Por lo que hemos hecho los europeos en los últimos tres mil años, debemos disculparnos el próximo año”. .» 3.000 años antes de dar lecciones morales a otros. Estas lecciones morales son pura hipocresía».

Infantino: «Gracias a la FIFA, a los judíos y a los palestinos por el mismo camino»

La fuerza unificadora del fútbol es el nodo, según el número uno de la FIFA: “El año pasado, cuando los talibanes recuperaron el control de Afganistán y los estadounidenses abandonaron el país, con la ayuda de Qatar pudimos salvar a 160 personas que Qatar acogió. Mientras muchos países europeos y americanos cerraban sus puertas, Albania abría sus puertas. Además, por primera vez en la historia, 11.000 personas viajaron desde Israel a Doha, judíos y palestinos, en los mismos aviones.

Infantino: «Puedes estar tres horas sin beber una cerveza»

Sobre el tema del alcohol La decisión, confirma Infantino, fue compartida: «Asociación con Budweiser Continuaré. Todas las decisiones se tomaron de acuerdo con el gobierno de Qatar. Incluso en Europa, no se puede comprar alcohol en los estadios. Supongo que pasar tres horas sin beber cerveza no es demasiado sacrificio, ¿verdad? Infantino suplica entonces a los medios que limiten las críticas: «¿Quieren seguir dividiendo? Defendemos los derechos humanos, hemos logrado grandes resultados, por ejemplo, también para las mujeres en Sudán. Hay muchos desafíos en marcha. Todos deberían ser bienvenidos: los homosexuales son bienvenidos, tenemos que discutir esto. Todos los países deben tener las mismas oportunidades de desarrollo”.

Infantino: «Una situación terrible en Irán, pero la FIFA no es Naciones Unidas»

Los conflictos en curso se ciernen sobre el heroísmo: «terrible situación en IránNo lo ignoramos. He estado en Irán muchas veces y después de años de discusiones pudimos llevar mujeres a los estadios. Son pequeñas marcas. La FIFA no es Naciones Unidas, pero no nos olvidemos de nada». Infantino ha asumido recientemente un papel semipolítico casi formal, participando en el G20: «Estuve en Bali y repetí mi petición de paz, de un corredor humanitario entre Rusia y Ucrania. Si hay una posibilidad de paz, aunque sea del 0,001 por ciento, tenemos que seguir adelante». En cuanto al legado de este Mundial, Infantino lo da por sentado: «Será en infraestructura, por supuesto, pero será será también cultural, como dije.” y en las condiciones de los trabajadores, que irá mejorando cada vez más”.

Infantino: «El mejor espectáculo de la historia en Qatar»

El próximo Mundial, Estados Unidos, México y Canadá 2026, tendrá 48 equipos, este es el último de 32: “Todos los equipos están por primera vez en el mismo lugar, viajarán en bus, no se cansarán de viajando incluso de noche entre un partido y otro. Y se jugó en noviembre, no al final de la temporada. Técnicamente será un gran espectáculo. El torneo de 48 hombres será una oportunidad para más equipos y más gente». ex presidente de BlatterEl antecesor de Infantino admitió que asignar el Mundial a Qatar fue un error: «Yo no estaba en ese momento. Pero mientras tanto ha habido grandes cambios, tenemos muy claro la importancia de los derechos humanos. Vimos y siento como enviarles este mensaje: van a ver el espectáculo más hermoso de la historia». «. Infantino ha querido despejar dudas sobre su presencia permanente en Doha en los últimos meses: «Vivo en Europa, vivo en Suiza y no en Qatar. Viajo mucho, me siento ciudadano del mundo. Sin embargo, desde que soy Europea, mi vida personal es prueba de mi multiculturalidad, y viviré en Suiza y seguiré viajando por el mundo.

Salir al final de la conferencia

Al término de la rueda de prensa de Infantino Brian SwansonDirector de Comunicaciones de la FIFA (cuerpo muy criticado cuando trabajaba cielo Deportes En Gran Bretaña), salió. «Estoy sentado aquí, en una posición privilegiada, en el escenario mundial, como un hombre gay aquí en Qatar. Nos han asegurado que todos serán bienvenidos a esta Copa del Mundo. El hecho de que Infantino no sea gay no significa que No le importan los homosexuales. A ellos les importa. Somos una organización Incluyente. Tengo varios colegas homosexuales y les digo que habrá respeto para todos».