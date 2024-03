Napoli, la sentencia de Mario Rui en Orsato inflama a los Azzurri: Rocci pidió intervención

Es poco probable que acabe también en la lista negra de los seleccionadores de Roque como Di Bello, Airoldi y Marchetti, suspendidos durante un mes tras los últimos líos, pero Daniele Orsato sigue… Me metí en un huracán de controversia Después de dirigir ayer el avance entre Nápoles y Turín.

Orsato ha estado en el radar de los napolitanos desde la era Pjanic

Se sabe que su nombre no era muy popular entre los napolitanos: a pesar de ser considerado el mejor árbitro italiano, el silbato de Scio siempre lo acompañó como una piedra ya que nunca le sacaron la tarjeta roja a Pjanic en el Inter de la Juventus en 2018. episodio hace casi seis años Pero lo que consideran en el Napoli es imborrable porque, según ellos, habría privado a los azzurri de la Liga italiana.

Ayer en Maradona no fue una noche tranquila para Orsato: a sus ojos no solo fue el penalti tardío que no le dieron a Osimhen sino también la no expulsión de Linetti y Zapata, el manejo especial de las tarjetas y la recuperación que fue mucho menos de lo esperado. Para los periódicos y los moviulistas, su actuación no fue del todo desastrosa, aunque con algunos defectos, pero los aficionados, el entrenador y los jugadores del Napoli se opusieron.

El estallido de Mario Rui con Orsato

Por ejemplo, unos momentos después del final del partido, Mario Roy gritó una frase. Hacia un fallo que no pasó desapercibido ante las cámaras. «En cierto momento siempre tienes que ser visible», dijo el defensa del Napoli.

Quizás te pueda interesar Los árbitros Roque toman decisiones radicales: Juventus-Atalanta en dirección, Orsato al Napoli-Torino

Los fanáticos le piden a Rocky que detenga a Orsato

En las redes sociales, los aficionados se volvieron locos: «¡Hay que escuchar a la ADL sobre estas designaciones! No es casualidad que nos las envíen en ciertos partidos…» Luego: «Orsato envió en privado. La zona de la Liga de Campeones de este año no pertenece a Nápoles, por las buenas o por las malas” y también: “Orsato Le permitieron no jugar al fútbol.. No es la «calidad» de los errores, sino también la «cantidad» la que debe determinar el uso de las tarjetas. Errores sistemáticos y frecuentes pérdidas de tiempo por parte del Torino. ¡Y no digamos que eran «buenos» en esto!

Hay quienes escriben: «Habiendo permitido un juego serio, la pérdida de tiempo que explicó le permitiría recuperarse, que luego no aplicó sistemáticamente. Orsato es garantía de basura» y también: «Los jugadores del Toro se dedicaron toda la segunda parte a Los únicos seis minutos que concedió a Orsato en la prórroga son un insulto al fútbol y a nuestra inteligencia». Y de nuevo: «Orsato ya no debe gobernar Nápoles. Es un reincidente. Según él mismo admitió, nos robó el campeonato al no despedir a Pjanic. No queremos buenas obras. Se los dejamos a otros pero maldita sea. Osimhen rechazó un tiro penal. 6', no 10' de tiempo de descuento».

La red es un río embravecido: «Orsato fue cómplice de la familia Granata y de su comportamiento antideportivo. Espero que Rocchi le dé unos días de descanso» y finalmente: «Orsato roba al Napoli: dos grandes penales fallados sobre Osimhen, el gol del Torino no completamente claro, Good Morning tuvo que ser despedido varias veces.«, Zapata expulsado, ridículas tarjetas amarillas para NAP, pérdida de al menos 10 TOR (4 puntos; 6 sh), decenas y decenas de faltas pro-NAP ignoradas, concedidas a TORO.»