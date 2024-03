«Aquí hacemos investigaciones fronterizas y en Italia sólo recibiré 1.200 euros al mes».

¿Algunos de los ensayos están relacionados con posibles tratamientos contra el cáncer? «Sí. Los investigadores de Medicis, una de las instalaciones dependientes de los laboratorios del CERN, están contribuyendo a la investigación médica produciendo una nueva generación de radioisótopos con potenciales aplicaciones en medicina de precisión, tratamiento y diagnóstico. Se espera que en el futuro estos radioisótopos no sean utilizados». capaz de «No sólo ayudará a diagnosticar tumores y otras enfermedades, sino que también proporcionará dosis precisas de radiación para tratar las células enfermas sin destruir el tejido sano circundante. Los primeros resultados parecen muy prometedores».

Recientemente recibió en el Cern a un grupo de estudiantes de Itis Zuccante de Mestre. En cambio, asistió a la escuela secundaria clásica Franchitti.

“No desdeño los estudios clásicos, aunque no me llevo bien con las traducciones griegas. En cambio, me di cuenta de que realmente disfrutaba las lecciones de química. “Me interesaban los materiales, aplicar la química a algo que podía tocar, y elegí Ingeniería de Materiales y Nanotecnología en el Politécnico de Milán”.