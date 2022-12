Musk pierde el título de tacaño mundial tras escándalo de Tesla en Wall Street

Tesla cerró con una caída del 4,1% en Wall Street. Una merma en la que la fortuna de Elon Musk se reduce a «solo» 163.600 millones de dólares, lo que le cuesta el título de avaro mundial. Al final de la sesión, de hecho, Bernard Arnault sostiene el cetro del hombre más rico del mundo, que le fue arrebatado a Musk durante las negociaciones regulares. Arnault tiene un patrimonio neto de 170.800 millones de dólares.

Elon Musk desmanteló recientemente el Comité de Seguridad de Twitter, que se creó en 2016 para abordar la explotación infantil, el discurso de odio, el suicidio y otros problemas en la plataforma. The Washington Post informó esto, citando un correo electrónico enviado a casi 100 miembros de la junta del comité. El comité se disolvió menos de una hora antes de la reunión prevista de la Junta de Confianza y Seguridad, que se suponía que discutiría los últimos desarrollos a través de Zoom.

El entonces presidente de Tesla, Elon Musk, reorganizó la división legal de Twitter y parece estar preparándose para posibles nuevas acciones legales. The New York Times informó que, citando algunas fuentes, según las cuales el multimillonario instruiría a los empleados a no pagar a los vendedores al anticipar posibles demandas. Para reducir costos, Twitter no pagó el alquiler en su sede de San Francisco y otras oficinas en todo el mundo durante semanas, y también se negó a pagar la factura del viaje aéreo privado de $197,725 en la que incurrió la semana que Musk compró Social Networks.