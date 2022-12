Antonella Fiordelesi en el centro de las críticas – Gran Hermano VIP

Después de una larga conversación aclaratoria, Yael Y el Ginebra Termina abordando un tema nuevo: el carácter difícil de Antonella Fiordellisi.

Seguro que lo aclararía con Giaele, Ginevra admite que no cree que eso sea posible con Antonella porque la ex duelista no ha mostrado la misma madurez y capacidad de confrontación en los últimos meses. Giaele está de acuerdo con Ginevra, convencida de que explicar y discutir con Antonella es inútil: En la primera discusión, retrocederá 10 pasos. Él dice.

VIP, especialmente recientemente, no se lleva bien con el ex duelista y explica las razones en Ginebra. «Se volvió insoportable, y él me empujó». dice, refiriéndose a las constantes y repetitivas bromas provocativas que le dirige Antonella. «Entiendo que no nos llevamos bien». Concluye convencida de que ninguna amistad puede nacer entre ellos.

«También me gustaría ir con ella y enfrentarlo, pero tengo la sensación de que es una pérdida de tiempo». Comentarios Jennifer se refiere a los problemas nunca explicados que tuvo con Antonella en el pasado. Queriendo vivir esta semana en nombre de la alegría y la vitalidad, Ginebra admite que teme la confrontación con Antonella, para no verse envuelta en una acalorada discusión: “Quiero usar estos días para sentirme bien y estar contigo, quiero tener una semana ligera”.

Danielle se une a la conversación de las dos personas de interés y él tiene una opinión sobre el comportamiento de Antonella, especialmente a la luz de su relación con Eduardo. Según el empresario, Edoardo sacrificaría demasiado su carrera para centrarse en la relación con Antonella, que de inmediato comenzó de manera problemática: “A menudo he pensado, de buena fe, que él también va un poco por ese camino”.. «Antonella tiene una personalidad realmente difícil» Comentarios de Ginebra.

Los tres reunidos en el patio coinciden en la personalidad difícil de la ex duelista quien, según ellos, suele exagerar los insultos y provocaciones inapropiadas sólo para mejorar las discusiones que inicia. Incluso aclararla y confrontarla, según Daniel, no serviría de nada: «Cuando hablas con ella sabes que esto no es paz, es una tregua»..

«No me interesa hacer las paces» Jaelle comenta, segura de que ya no quiere tener nada que ver con Antonella para continuar tranquilamente su viaje a casa.