Extraordinario El Niño, aparece una nueva hipótesis de un invierno con nieve, escarcha y borian sobre Italia «ILMETEO.it

Clima: El Niño es excepcional, surge una nueva hipótesis de invierno con nieve, escarcha y borian sobre Italia

Si el aleteo de sus alas provoca un huracán, pensemos en un fenómeno extendido como El Niño, ¿cuántas perturbaciones climáticas puede causar: nieve y heladas horribles sobre Italia?

Con los récords de El Niño y Gulf Stream eliminados, el invierno será inolvidable con nieve y escarcha

¡Que frase tan maravillosa! Imagina un insecto muy pequeño, la mariposa, revoloteando suavementey generarEs una escena realmente sugerente. Y la teoría de la que les voy a hablar, la teoría del «efecto mariposa», no es una excepción. Después de leer esta oración, los escépticos creen que el «poder de la mariposa»Podría conducir al desastre. Otros, en cambio, no: un verbo que puede parecer insignificante, como batir alas,El científico Edward Lorenz, a través de muchos estudios y pruebas,¿Qué significa eso? que toda acción en el mundo tiene un efecto indetectable o destructivo; Entonces, el batir de las alas de una mariposa puede causar, después de un período de tiempo indefinido,Edward lo llamó todo.(Butterfly Effects, en inglés), durante una conferenciaPartiendo de una simple pregunta: «¿El aleteo de una mariposa en Brasil podría provocar un huracán en Texas?». Se cree que el nombre «Efecto mariposa» se deriva de la historia de ciencia ficción de Ray Bradbury Noise of Thunder, en la que los humanos podían viajar en el tiempo a través de máquinas especiales de safari. En este mismo momento, al apretar inadvertidamente una mariposa, un hombre provocará desastres que afectarán no solo a su presente sino a toda la humanidad. ¡Imperdible historia! ¿Crees en esta maravillosa y maravillosa teoría o no?norte

hipótesis. Todos recordarán la nevada en Roma en febrero de 2012 con las consecuencias e inconvenientes que nos mostraron los registros de aquellos días. Ese período de nieve fue el resultado de un El Niño frecuente, que describiremos en breve, que este año será más intenso que el 2012, incluso el más fuerte del siglo, así como casi nulo en la Corriente del Golfo.

allá NOVEDAD: Contrario a lo anunciado desde hace semanas, El Niño podría formarse en lugar de La Niña.

Tesis: Teoría de El Niño que predice un invierno gélido con nieve excepcional y al menos 2 o 3 latigazos borianos en Europasimilar a diciembre de 1996 y 13 de diciembre de 2001, o incluso un patrón de nieve como el de 2012 (recuerde que la nieve cayó en Roma el 3 de febrero de 2012).

The Cold Thesis para Snow y Borian dos o tres veces en diciembre y luego en febrero. En los últimos días se ha fortalecido la tesis que sustenta la teoría de El Niño Su vigencia va en aumento, ya que ciertos parámetros meteorológicos, atmosféricos y oceánicos cada vez más evidentes la refuerzan. Incluso hay 3 elementos que apoyan la hipótesis del frío invierno: 1) Niño excepcional: El Niño en el lugar es el más fuerte registrado en los últimos 80 años. 2) Gulfstream casi cero: La Corriente del Golfo se ha debilitado y sus cálidas aguas no podrán aliviar los inviernos en Inglaterra y Normandía este año. 3) El Océano Atlántico más frío a 45 grados de latitud: En mar abierto se encuentra una vasta zona de 4.000 kilómetros cuadrados donde el agua lleva meses tres grados más fría de lo habitual.



¿Qué es El Niño y cómo funciona? Los científicos del clima estadounidenses destacan estos días que el fenómeno está cada vez más a punto de volver a la escena como un gran héroe. Parece que podría pasar algo más fuerte o similar de todos modos a lo que realmente sucedió en 1997. El Niño se está fortaleciendo a estas horas frente a las costas orientales de Ecuador y Perú. En resumen, esto sucede: aumento de la temperatura del agua en la superficie del océano, Los alisios dejan de funcionar y se debilitan, y por si fuera poco, los modelos matemáticos que analizan El Niño desde hace nueve meses confirman que el calentamiento de las aguas del Pacífico continuará, dando a los alisios un motivo más para exterminarse. Con los vientos alisios «medios», no se produce la mezcla necesaria de las aguas oceánicas, lo que permite que el agua fría del fondo del mar llegue a la superficie y, por lo tanto, garantiza un equilibrio térmico natural entre el mar y la tierra. Cabe señalar que los vientos alisios son vientos de dirección regular e intensidad constante, capaces de afectar la meteorología de grandes partes del planeta. Sopla de noreste a suroeste en el hemisferio norte y de sureste a noroeste en el hemisferio sur. Son cruciales para la navegación, y especialmente para la navegación a vela, como lo demuestra el hecho de que las vueltas al mundo sin motor (pero no solo) tienen lugar en su camino hacia Occidente. Cristóbal Colón enseña.

Conclusiones – Durante un período invernal medio o más suave de lo habitual, Será muy probable que haya algunos ataques de nieve, no solo en diciembre, sino también en la segunda quincena de febrero. y frío primero en el norte y luego también en el centro hasta Roma, Con el Ártico fluye hacia el Mediterráneo, primero desde el Mar de Groenlandia desde finales de noviembre-diciembre, luego en febrero desde los Urales y Siberia en forma de Burian, vientos siberianos muy fríos. Desde las estepas pasa a través de los Cárpatos – Danubio y desemboca en la cuenca del Mar Adriático, y luego conduce a las nevadas en Italia.

Cae nieve hasta Roma invierno 2015-2016