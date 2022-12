Betim (Brasil), 08 de diciembre de 2022

Mundial de Clubes, exitoso debut y clasificación a semifinales: 3-1 sobre Paykan

Sriki Lesinac en ataque durante el segundo set: 16 puntos para el serbio (Foto: Gustavo Rabelo – BH Foto)

La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2022 comienza con un valioso y merecido éxito de Trentino Itas, ya que inmediatamente marcó esta noche en Brasil con un marcador de 3-1 en el Ginacio Polisportivo Divino Braga contra Irán en Paykan, Teherán. Un resultado que coloca inmediatamente a Giallobl en lo más alto de la clasificación del Grupo B para la primera etapa con Minas y que, a la vez, ya les permite separar el boleto a las semifinales del sábado. Además, gracias al éxito de la primera ronda de los anfitriones en el propio Paykan, el partido del viernes a las 22:15 contra Brasil solo servirá para asignar el primer puesto final en la clasificación y sacar dobles de la Final Four en comparación con los clasificados de clasificación. de la piscina TO.

La décima aventura inicial del Campeonato Mundial de Clubes Via Trainer estuvo marcada por actuaciones contundentes, especialmente en los dos primeros sets. Liderado por Kaczewski (23 puntos al final con un 61% de gol y 4 aces en el arco), Gialubli se hizo cargo inmediatamente de las operaciones del juego, llevándose una ventaja de 2-0 gracias al buen trabajo de bloqueo y contraataque. El tercer set, marcado por la reacción inicial de los rivales pero también por una larga pausa por el apagón en el sistema de iluminación de la arena, vio a Trentino Itas con menos continuidad y claridad y cometió dos faltas precisamente cuando ganaba 25-25. Sin embargo, el equipo de Lorenzetti, dos goles a uno, no titubeó más, redescubriendo la precisión y la efectividad en todo lo esencial; Mate volvió a marcar la diferencia, bien apoyado por sus dos compañeros de balón alto (Micheletto 17 puntos con un 65% y Lavia 15 con un 44%) y de la pareja central serbia: Lesinac anotó 16 veces con un 60%, tres tapones y un saque directo; Podrascanin 10 con 4 ases y un bloque.

El siguiente es el calendario de partidos de la primera jornada del Grupo B de la primera etapa de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2022, que se disputó en la madrugada en el estadio Ginasio Polisportivo Divino Braga de Betim.

Paykan Teherán – Trentino Itas 1-3

(20-25, 21-25, 27-25, 19-25)

paykán: Faizi 11, Chakuri 3, Amin 27, Afshanfar 2, Falah 5, Fada 2, Hazratpur (izquierda); Escena 8, Reda, Sabry. Ne Zarini, Shafi’i, Aslani. Todo el mundo está en la fe de Akbari.

Trentino Itas: Sbertoli 2, Michieletto 17, Podrascanin 10, Kaziyski 23, Lavia 15, Lisinac 16, Laurenzano (L); Deher, Indigo, Dzavoronok. Ni Cavuto, Pace, Berger y DePalma. La manada es Angelo Lorenzetti.

el revisor: Vera Mikan (Perú) y Cacador (Brasil).

Plazo fijo: 21′, 23′, 78′, 22′; Total 2 horas 24 minutos.

Nota: Casi 500 espectadores. Paykan: 3 tapones, 2 aces, 12 errores de golpe, 10 errores de procedimiento, 51% en ataque, 40% (21%) en recepción. Trentino Itas: 9 tapones, 10 yardas de servicio, 21 errores de fildeo, 5 errores de reproducción, 58% en ataque, 59% (20%) en recepción.

Trentino Volley Srl

oficina de prensa