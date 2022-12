God of War Ragnarok bombardeado con comentarios negativos, probablemente para intentar influir en TGA 2022 – Nerd4.life

Dios de la guerra Ragnarok se está volviendo clásico Bombardeo de críticas negativas en Metacritic, por razones que no están del todo claras. Es posible que haya una campaña para desprestigiar al juego a la luz de The Game Awards 2022, aunque hay que decir que en este caso será un poco tarde, dado que los resultados finales se decidieron hace días.

Por críticas negativas nos referimos a que muchos califican el juego Sony Santa Monica dándole un 0/10 por diferentes razones. Algunas reseñas hablan del fuerte enfoque en las secuencias filmadas y el aspecto narrativo. Otros mencionan problemas técnicos de naturaleza no especificada. Aún otros elogian el juego pero le dan puntajes mínimos. El resultado es que, en unas pocas horas, la calificación de los usuarios cayó a 7.9 para la versión de PS5 y 6.1 para la versión de PS4 (en el momento de escribir este artículo).

Algunas críticas negativas apuntan directamente a Los premios del juego 2022, al punto de dejar claro que hay una campaña en marcha a la luz del evento. Después de todo, el momento es incierto al menos, dado que God of War Ragnarok ha existido durante semanas y aún no ha sufrido nada como eso.

Como dijimos anteriormente, la iniciativa no tiene sentido de todos modos, porque en este momento la votación ha estado cerrada durante varios días y aunque el voto del usuario se reduzca a 0, no tendrá un impacto directo en el resultado. Después de todo, aquellos que ejecutan campañas como esta no tienen que ser particularmente inteligentes por su cuenta, así que imaginemos que no pensaron en estropearlo todo.