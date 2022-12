Científicos del MIT secuencian el ADN del ecosistema de Groenlandia hace dos millones de años: «Lo necesitaremos para abordar el cambio climático»

Un equipo internacional de investigadores analizó una serie de muestras de ADN que se remontan a hace 2 millones de años, que contenía «rastros» de una gran variedad de plantas, peces, insectos, pulgas e incluso el antiguo Mastrodon (mamut americano), conejos, patos, diversas clases de roedores e incluso algunos renos, cangrejos herradura y algo de plancton. La Tierra en ese momento se caracterizaba por períodos de clima similares a los esperados en el futuro debido al calentamiento global. «Este es el ADN más antiguo que hemos podido analizar», dicen los investigadores. Revisión de tecnología del MIT, señalando que se rompió el récord que se registró el año pasado, cuando los científicos pudieron recuperar el genoma parcial de un mamut siberiano que vivió en la Tierra hace aproximadamente un millón de años. El material genético fue recolectado de sedimentos antiguos. Groenlandia, una zona del planeta que alguna vez gozó de un clima más cálido y permitió que floreciera un ecosistema rico en flora y fauna. Algunas de las muestras que analizaron los investigadores procedían de depósitos de arcilla y arena encontrados en 2006, tras ser almacenados en Copenhague. Los resultados del estudio podrían darnos pistas sobre cómo el ecosistema local de Groenlandia ha podido adaptarse al calentamiento climático durante los últimos dos millones de años, y cómo las especies de plantas actuales podrían adaptarse a un clima que ahora se calienta más rápido. “El clima era similar al que esperamos experimentar en la Tierra en los próximos años, por eso calentamiento globalcomentó CES Willerslev de la Universidad de Copenhague y autor de A Se ha publicado un nuevo artículo sobre el proyecto en la revista naturalezas«La investigación nos proporcionará información y datos para comprender cómo responde la naturaleza al aumento de las temperaturas».

Comentó: «Parece casi mágico poder estudiar una imagen tan completa de un ecosistema antiguo a partir de pequeños fragmentos de ADN que se han conservado a lo largo del tiempo». Los New York Times beth shapiro, paleontólogo de la Universidad de California, Santa Cruz. El ADN analizado incluye partes de plantas y árboles con flores, especies que no han estado en el área durante mucho tiempo. El hecho de que restos de ADN de un mastodonte, un antiguo ancestro del elefante, se encontrara en la zona sorprendió a los científicos: «Ni en un millón de años no esperaría encontrar un mastodonte allí», comentó. amo a dalin, paleontólogo del Museo de Historia Natural de Suecia. Pero para sorpresa de los científicos, también hay muestras de ADN de renos. “Los renos, según los paleontólogos, no deberían haber sobrevivido, ni deberían haber existido en ese período histórico”, señaló Eske Willerslev. Las muestras solo fueron recuperables gracias a las bajas temperaturas y al hecho de que, con el tiempo, se habían unido con arcilla y cuarzo, lo que ralentizaba la degradación del ADN. Entonces, ¿qué representa este estudio? En primer lugar, es un gran logro de la ciencia moderna, posible gracias a las tecnologías de secuenciación genética de vanguardia, capaces de proporcionar una instantánea extremadamente rara del pasado distante de nuestro planeta. Y, quizás, poder vislumbrar cómo podría ser el futuro de la Tierra.

