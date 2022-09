Mourinho: «Intentaré volver a ganar yo mismo en Roma. ¿Totti? Un problema que no existe, siempre serás el símbolo del club»

como noticias de roma – José Mourinho No habla en la rueda de prensa de la víspera del partido contra el Inter, pero lo ha hecho hoy en Gazzetta dello sport (M. Cecchini).

Special One abordó varios temas, desde bayaspara amantes Roma Hasta el partido de mañana por la tarde que (tal vez) se verá desde la grada dada la descalificación que se corrigió tras la expulsión del Atalanta.

Sobre los diversos éxitos conseguidos, el último de ellos fue en Tirana, donde ganó con la Roma la Conference League.

Para mí es imposible elegir. Cada victoria es especial y cada trofeo es único a su manera.

Sobre un regreso virtual a Totti.

No hay tal problema. Francesco siempre ha sido y siempre será un icono para Roma pase lo que pase y decida lo que decida hacer en su vida.

Sobre los jugadores entrenados.

No tengo jugadores que siempre quiera conmigo. Aprecio a todos los que tuve bajo mis órdenes, no solo a unos pocos.

Sobre las diferencias entre Roma y Milán.

Estas dos ciudades son los centros neurálgicos de Italia. Milán es el motor de la economía del país, mientras que Roma es el centro del poder político y, posiblemente, el museo al aire libre de la historia italiana. Me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de vivir en ambas ciudades.

Probó muchos estadios, especialmente los calientes: desde Do Dragao hasta Stamford Bridge, desde San Siro y Santiago Bernabeu, desde Old Trafford hasta Olimpico y Tottenham.

Todas estas etapas me traen recuerdos muy profundos y hermosos. Por otro lado, todos guardan páginas importantes de mi carrera.

sobre la competencia entre ciudades.

He vivido en otras ciudades donde había una fuerte rivalidad entre dos o más equipos. Estoy acostumbrado, no me importa.

Sobre nuevas victorias con Roma.

Voy a intentar con los dos yo mismo.

Patriotismo para Setúbal, considerada «la ciudad más bella del mundo».

Ciertamente, seguro. Para los que no han ido, les recomiendo ir a pasar el fin de semana para disfrutarlo todo.

El deseo de ganar no se ve afectado por la edad.

Mi voluntad de ganar nunca desaparecerá.

Fuente: Gazzetta dello Sport