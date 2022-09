Florencia inaugura Health Gym, una nueva realidad en el panorama deportivo orientada a la prevención

En lugar de esperar pasivamente un inicio Enfermedades crónicas no infecciosas, como diabetes, cardiopatías, osteoporosis, fibromialgia, tumores, etc., debemos esforzarnos por hacer Un estilo de vida más saludableal mismo tiempo que nos enfocamos en nuestro compromiso diario Prevenir. En muchos casos, la prevención significa retrasar, o incluso prevenir, el desarrollo de enfermedades graves que pueden dañar significativamente nuestra calidad de vida. Se trata de una misión en la que participó Francesco Annunziata, de 47 años, presidente de la Asociación Fitwess e impulsor del proyecto.gimnasio saludableÉl cree firmemente en la Toscana. por esta razón viernes 30 de septiembre, abrirá la nueva instalación «HealthFarm» en Florencia, que pertenece al club deportivo amateur Stilnuovo. «la de gimnasios Explica que la salud es un proyecto que se extiende por todo el territorio nacional y ahora se está institucionalizando. La primera región en adoptarlo fue la región del Véneto”.

Sr. Annunziata, ¿cuál es el propósito de las salas de salud?

«sugerencia programas de ejercicios Se adapta y regula, es decir, en base a la evaluación de la carga interna del sujeto, detectada mediante pruebas antropométricas, pruebas funcionales, biorresistencia y análisis metabólico, así como en la monitorización durante el entrenamiento, por ejemplo, detección remota de la frecuencia cardíaca. Por tanto, un ejercicio físico adaptado y reglado a la persona de una forma específica, y destinado a quienes pretenden aplicar una prevención primaria o terciaria eficaz”.

¿Nos puedes explicar mejor?

«Para Prevenir Primaria significa todas las acciones destinadas a impedir y/o retrasar la aparición de enfermedades, como las relacionadas con enfermedades del corazón, del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular o enfermedades metabólicas (como obesidad o diabetes tipo 2, así como muchas enfermedades de la personalidad tumores. Por otro lado, la prevención de tercera clase se relaciona con todas aquellas actividades, en casos ya diagnosticados y clínicamente estables, que tienen como objetivo disminuir la gravedad y las complicaciones de la propia enfermedad, y así mejorar la calidad de vida de la persona”.

¿Cuáles son las medidas preventivas que puede practicar el gimnasio?

“En primer lugar, apoyamos al sujeto en la planificación de la mejora integral de su estilo de vida, a través de dos de los elementos que más condicionan su salud: el ejercicio físico y la alimento, que deberán adaptarse a sus características personales e integrarse adecuadamente entre sí. En este sentido, ofrecemos entrevistas nutricionales gratuitas y programas de ejercicio físico focalizados, en función de la edad y condición del sujeto, programados y planificados por un docente con maestría en kinesiología. De hecho, todos tienen necesidades diferentes. Luego ofrecemos el primer mes/ciclo sin cargo, con una duración de aproximadamente 5 semanas, a pacientes ya diagnosticados, siempre que estén clínicamente estables, oa aquellos considerados en riesgo, todos con receta médica blanca. Aunque el ejercicio físico modificado y estructurado es una actividad no saludable, y se enmarca dentro de la iniciativa de atención y promoción de la salud, creemos fundamental que sea prescrito por un médico general, médico deportivo y/o especialista que lo trate. temas».

¿Por qué sintió la urgencia de promover el proyecto «Clubes de Salud» también en la Toscana?

“Como las enfermedades crónicas no transmisibles están aumentando exponencialmente en la población, que tiende a ser permanente Más viejo Y cada vez más pacientes. Baste decir que el 60% del gasto público en el sector salud se dedica al manejo de este tipo de enfermedades. Estamos hablando de 60 mil millones al año. Así, existe un problema de uso de recursos para el Estado, que se hace cada vez más evidente en la era de la pandemia. El promedio de vida se ha prolongado, pero también es cierto que uno se enferma más de cáncerdiabético, Enfermedades del corazón y respiratorias etc., porque a medida que envejecemos nos enfrentamos a la aparición de estas enfermedades. Además, el estilo de vida que llevamos es menos saludable y menos. Antes vivíamos en zonas rurales o en ciudades a escala humana, al aire libre, en un contexto más natural y menos estresante; comimos Comida sanaRespiramos aire más limpio. Hoy estamos inmersos en el tráfico, comemos a toda prisa, muchas veces alimentos precocinados. Sin considerar que las generaciones anteriores fueron necesariamente más activas. Ante un cambio drástico en los estilos de vida que conducen a un estilo de vida más sedentario, que ahora la Organización Mundial de la Salud considera como un factor de riesgo, solo el 33% de la población realiza ejercicio regularmente. Estos son solo algunos de los factores que contribuyen al aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Como ya he dicho , pandemia Esta condición se destacó aún más: quienes más la sufrían (más del 85%) eran los ancianos, los enfermos del corazón, los diabéticos, los obesos, etc. Como resultado, nuestro sistema de salud ha entrado en crisis. En otros países donde este problema es secundario, el problema se ha manejado de manera diferente. Podemos decir que la pirámide de población está invertida: jóvenes y mayores.

¿Qué me sugieres delineador de ojos?

“Si la sociedad civil comienza a prestar más atención a los estilos de vida de las personas, tendremos cada vez menos aparición de este tipo de enfermedades, pero sobre todo una gestión más sostenible del sistema nacional de salud.Piense en el aumento de la tasa de infecciónObesidad infantil (1 de cada 9 niños) y sobrepeso (1 de cada 4 niños), incluso los adolescentes de hoy en día están comenzando a desarrollar diabetes tipo 2, y eso se debe únicamente a una dieta deficiente y un estilo de vida sedentario. Hoy en día, los padres suelen estar muy ocupados con el trabajo y los niños se encuentran frente al televisor. Pocos tienen tiempo para preparar una merienda o un desayuno casero, y las meriendas envasadas son mucho más prácticas. Por tanto, hay poco interés y poca calidad, lo que puede ser perjudicial a la larga, sobre todo en las materias más preparadas…».

La Asociación Fitwess que preside ha impulsado el proyecto Health Gym en la Toscana. ¿Puedes decirnos cómo?

“Nuestra primera estructura, Stilnuovo en Viale dei Mille, ya se ha unido al proyecto nacional, pero nos dimos cuenta de que no podíamos ser los únicos en Toscana implementándolo, porque no era una iniciativa ‘privada’ de nuestro gimnasio, sino el común intención de todos ellos Primero creamos la Asociación, de hecho Fitwess, que recolecta plantas en la región de Toscana.Cosmos Clubs en Prato-Pistoia-Empoli-Versilia, San Rossore Sports Village en Pisa, 01 Policentro Gym y BodyLine en Florencia, SportingClub Borgonuovo en Mugello, Ego Anima e Corpo se compromete con nuestra asociación.

También existen otras asociaciones gremiales nacionales como Anif representada en Florencia a través de Biside Clubs que se suman al proyecto Health Gym.

Cada uno tiene su propia manera de unirse, pero todos comparten el deseo de ayudar a las personas y los territorios invirtiendo grandes recursos, tanto humanos como tecnológicos. Como presidente de Fitwess, contacté al profesor Massimo Golisano, de la Facultad de Ciencias del Motor de Florencia, y juntos diseñamos el proyecto Health Gym en Toscana, gracias a la valiosa contribución del Uisp-Committee de Florencia. Luego lo presentamos al público a través de una conferencia digital, a la que también asistieron el Presidente de la Región Eugenio Gianni, el Presidente de la Tercera Comisión de Salud y Políticas Sociales Enrico Sosteni y la Vicepresidenta Andrea Vanucci, para ser evaluados. por los Estados Generales de la Región de Toscana (creado específicamente a raíz de la pandemia y para administrar el Programa Nacional de Enfermedades, con el fin de mejorar el sistema de salud regional). El proyecto fue evaluado muy positivamente, y la noticia reciente, antes del verano, de que Toscana, gracias al compromiso del Consejero Regional Andrea Vanucci, ha cambiado su legislación deportiva al incluir una referencia específica al ejercicio físico modificado y regulado como principio o tercero. escenario. Una herramienta preventiva que complementa y está afiliada al conocido proyecto exitoso de la región toscana: AFA. El consultor Nicola Armentano también abrazó la causa, y ahora está por formalizarse un proyecto piloto en colaboración con la ciudad metropolitana de Florencia, Coni y las asociaciones de salud de ASL: así, los gimnasios de salud ahora son un proyecto institucional. Estamos trabajando para que muchos otros gimnasios entren al ring y construyan un espectáculo deportivo de carácter protector”.

El nuevo gimnasio de salud de Florence HealthFarm abrirá el viernes 30 de septiembre a las 18:00 horas, en la red viale Corsica 3.

¿Qué debe hacer una persona que quiera contactar con usted para iniciar un programa de prevención primaria o terciaria en sus instalaciones?

«Para iniciar un curso, puede contactarnos por correo electrónico ([email protected]) o ​​por teléfono al 055 7966167 o 345 5876509 o dirigiéndose a nosotros con una receta. Esto también se aplica a aquellos que aún no están afectados por enfermedades crónicas no -enfermedades transmisibles pero que no son todavía de riesgo encontradas por el médico general o especialista.De hecho, es fundamental que los médicos generales o médicos deportivos indiquen al sujeto la necesidad de cambios en el estilo de vida comenzando con la nutrición, el manejo del estrés, el movimiento físico y descanso nocturno adecuado.”

Por otro lado, si quieres saber qué gimnasio apuesta por el proyecto Balestra della Salute, puedes contactar con Fitwess ([email protected])