Detectado el error que pone en riesgo tus datos, debes actualizar de inmediato

Se ha descubierto un error importante dentro de WhatsApp. Resulta que esto último pondría en riesgo los datos de millones de usuarios. Esto es lo que debe hacer para solucionar el problema de inmediato.

Millones de usuarios lo usan todos los días. el whatsapp. La plataforma de mensajería número uno del mundo te brinda la posibilidad de enviar mensajes, compartir contenido multimedia, realizar llamadas, videollamadas, grabar notas de voz, etc. Todas las características que contribuyeron a Crecimiento continuo de la aplicación.

Se debe reconocer el mérito del trabajo realizado por los desarrolladores hasta la fecha, siempre preocupándose por atender y resolver cada solicitud de los usuarios. Sin errores y problemas. En este sentido, en las últimas horas ha aparecido una importante falla en el sistema que pondrá en riesgo los datos de millones de consumidores. Sin embargo, hay una manera rápida de arreglarlos todos.

WhatsApp, cuidado con el error que hace vulnerables tus datos

Fue la misma empresa la que compartió detalles de dos vulnerabilidades críticas que se identificaron en una versión de la aplicación. Es uno de los más descargados y aún instalado en millones de dispositivos en todo el mundo.

Estamos hablando específicamente de todo. Versiones anteriores a la 2.22.16.12, Disponible Tanto en iOS como en Android de forma permanente. El error se codificó como CVE-2022-36934 y permitió al atacante instalar y ejecutar código remoto con privilegios máximos simplemente a través de una videollamada modificada. Bastaba con iniciarlo para instalar spyware o malware en la máquina infectada.

En la sección Pautas de seguridad de WhatsApp del sitio web, encontrará todos los detalles del problema, así como la forma de solucionarlo de inmediato. Simplemente actualice la aplicación lo antes posible, con la última versión disponible en Tienda de Google Play y tienda de aplicaciones de Apple Lo cual ya ha corregido el error. Le recomendamos, si aún no lo ha hecho, que proceda lo más rápido posible a descargar el programa, para no correr ningún riesgo. Si los piratas informáticos y los ciberdelincuentes obtienen acceso a su dispositivo, pueden recuperarlo fácilmente Todos los datos confidenciales guardados. Con consecuencias muy graves. Y no solo estamos hablando de información personal, sino también de nombres de usuario y contraseñas para acceder a cuentas sociales y bancarias.