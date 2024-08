Motocicletas: alternativas a las cajas de cambios manuales

Tradicional Caja de cambios de motocicleta Ha caracterizado a toda la industria de las dos ruedas durante décadas, pero en los últimos años se ha producido un auténtico auge de soluciones alternativas que han planteado dudas sobre su estabilidad. Si el piloto alguna vez tuviera que coordinar una acción embrague y quien selector de marchaslas funciones solían delegarse respectivamente en la mano y el pie del lado izquierdo del cuerpo, y hoy este modelo ya no es inflexible. Por supuesto, esta configuración permite una conexión más directa y atractiva con el vehículo, pero también resulta algo molesta en el tráfico y representa un desafío importante, si no completamente preocupante, para los motociclistas novatos. Y así los fabricantes comenzaron a explorar otras opciones inspiradas en el automóvil. honda Fue el primero en ofrecer una transmisión automática hace más de 10 años con su ahora aclamada palanca de cambios. fue aplanado Con el tiempo hemos visto una evolución com.Nació en la pista para acelerar en los cambios de subida sin utilizar la palanca del embrague y luego pasó a ser bidireccional con parpadeo. MV Agusta De hecho, su sistema SCS debutó en 2018 y, más recientemente, han aparecido otras soluciones como el sistema E-Clutch de Honda y el sistema Y-Amt de Honda. yamaha Asistente de cambio automatizado por BMWPero también kawasaki Comenzó a experimentar con cajas de cambios semiautomáticas en sus modelos híbridos y ktm Anunció el lanzamiento de su variación del tema, en realidad llamada Amt, el próximo otoño.