Liga italiana, Inter Lecce 2-0: Darmian y Calhanoglu deciden

En San Siro, los nerazzurri rompieron el marcador con un cabezazo desde la banda a los 5 minutos, y en la segunda parte duplicaron su ventaja gracias a un penalti del turco.

Buen segundo paraEnterrar. Después del empate con el Génova Inzaghi vence al Lecce por 2-0 Logró su primera victoria esta temporada en el campeonato. En San Siro, en la primera parte, los nerazzurri empezaron con fuerza e inmediatamente rompieron el marcador con un cabezazo. darmián (5′) Con asistencia TarimíLuego bajan el ritmo y corren el juego. Controlados, los campeones italianos crearon varias buenas ocasiones en la segunda mitad. Hinchazón Luego duplicaron el marcador gracias a un penalti. Calhanoglu (69′).

Fósforo

Máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Después de un amargo empate en Génova, con un gol en cada tiempo, el Inter acabó el asunto del Lecce gracias a una actuación no exenta de destellos, pero con mucha solidez y solidez. Con los nerazzurri en movimiento durante al menos gran parte del partido, en San Siro, un cabezazo de Darmian y un penalti del habitual ‘francotirador’ Calhanoglu bastaron para organizar a los de Guti y encarrilar a la banda de Inzaghi. Dos destellos disipan las sombras de Marasi y confirman con los tres puntos la ley del más fuerte.

Sin Lautaro, en Meazza Inzaghi sitúa a Taremi al lado de Thuram desde el inicio y en el centro del campo se apoya en Barella, Calhanoglu y el habitual Mkhitaryan con el apoyo de Darmian y Demarco desde fuera. Después de la derrota en Bérgamo, Guti insistió en una formación 4-2-3-1 con Krestovic apoyado en el centro del campo por Dorjo, Rafia y Banda. Con buen ritmo al principio, el Inter supo tomar la posesión y jugar el partido. Organizados en la fase de preparación, los nerazzurri maniobran bien desde atrás, extendiendo el juego con precisión y presionando en el momento adecuado. Lo que después de cinco minutos inmediatamente hace avanzar el partido. Tras un centro de DiMarco, Taremi cabeceó un balón dentro del área y Darmian abrió el marcador con un cabezazo bien colocado que superó a Falcone. Un gol rompe el equilibrio, amplía el equipo e ilumina el partido. Con más espacio disponible, por un lado el Inter ataca alto y profundo con muchos jugadores, y por otro lado, el Lecce busca superposiciones por fuera, logra ganancias e intenta motivar a Krestovic. Taremi llega tarde tras un brillante cabezazo de Barella, luego Falcone y Pacerotto exponen una situación peligrosa y Sommer desactiva un centro venenoso de Pierrett. Con ventaja y cohesión cuando no tiene la posesión, el equipo de Inzaghi defiende bien en situaciones de uno contra uno, duplica la fuerza de los porteros de los Giallorossi y comienza de nuevo. Enviado por Darmian, Taremi no encontró el balón en un centro, luego la defensa giallorossi despejó bien un centro del iraní y, a un ritmo más lento, la primera parte terminó con el control de los locales.

La segunda parte comienza sin cambios y el Inter intenta aumentar el ritmo de pérdidas para presionar más al Lecce. Thuram envió un balón directo de Barella al área con el pie izquierdo, y el francés no encontró portería después de que Gaspard se acercara a Taremi. Oportunidades que no alcanzan el gran objetivo, pero que obligan a los Giallorossi a retroceder y alejarse de Sommer. Además, el partido se desarrolló a un ritmo lento y sin grandes agresiones hacia los portadores del balón, y con poca iniciativa en el uno contra uno, los locales consiguieron hacerse con la posesión del balón sin dificultad. En busca de motivación e ideas, Guti sustituye a Rafia y Banda por Perotti y Tite Morente. Pero fue el Inter el que volvió a marcar gracias a Calhanoglu de penalti tras una falta de Gaspard sobre Thuram dentro del área. Un doblete reforzó la posesión nerazzurri y casi selló el partido. Después del gol, Inzaghi dio entrada a Carlos Augusto, Dumfries, Fratesi y Arnautovic en lugar de Demarco, Darmian, Barella y Thuram y los últimos 20 minutos sólo sirvieron para las estadísticas y vieron el partido final con todos los visitantes avanzando. Por un lado, Arnautovic remata alto de cabeza y, por otro, Sommer bloquea con la zurda un disparo de Durgu desde el borde del área y luego dice no a Berisha, que entra en lugar de Pieret.

Boletas de calificaciones

Darmiano 6.5: Cubre y paga en el momento adecuado. Siempre listo para respaldar la maniobra y prepararse para los recortes de DeMarco. Abre el partido con un cabezazo y luego sigue manteniendo ocupado a Gallo con sus entradas.

Turam 6.5: En la primera mitad le costó encontrar la sensación adecuada con Taremi en espacios cerrados y cometió un pequeño error al jugar de una manera demasiado emocional. En la segunda parte cambió de comportamiento, desperdició varias ocasiones, pero aun así logró ser protagonista aprovechando su físico y metiendo el penalti del segundo gol.

Tarma 6: No tiene el físico y la malicia del Estrecho de Lautaro, pero hasta la hora de juego suele estar en el centro de la maniobra de ataque de los nerazzurri a pesar de pisar un poco los dedos de Thuram. Marcó el gol de Darmian con un cabezazo desviado, luego no encontró el momento adecuado para ponerse peligroso en varias ocasiones y con el paso de los minutos cayó.

Cristóvich 5.5: Primero tiene que lidiar con Acerbi, lo cual es difícil cara a cara. Intenta darle profundidad al Lecce a través del espacio de ataque, pero los cabezazos llegan lentamente y la defensa nerazzurri es rápida y eficaz para cerrar la portería.

Durgo 5: Guti lo sitúa por la derecha para intentar aprovechar sus rebotes por la izquierda, pero nunca consigue superar a Bastoni ni ponerse realmente peligroso al límite. También impreciso en los soportes.

Gaspar 5: Muy agresivo al marcar el área. En la segunda parte, primero arriesgó sobre Taremi, luego conectó con Thuram y el Inter duplicó su ventaja desde el punto de penalti.

Hoja de resultados

Inter Lecce 2-0

Inter (3-5-2): Verano 6,5; Pavard 6, Acerbe 6,5, Bastoni 6; Darmian 6.5 (27′ Calle Dumfries 6), Barella 6.5 (27′ Calle Fratesi 6), Calhanoglu 6.5 (37′ Calle Aslani), Mkhitaryan 6, Demarco 6 (27′ Calle Carlos Augusto 6); Thuram 6.5 (31′ Arnautovic 6), Taremi 6.

disponible: Di Gennaro, Martínez, Pesek, Fontanarosa, Zielinski, Correa. Adjunto: Inzagi 6

Lecce (4-2-3-1): Halcón 6; Gendry 5,5, Gaspard 5, Pacerotto 6, Gallo 6; Ramadani 6, Pieret 6 (40′ calle Berisha); Durgo 5, Rafia 5.5 (18′ El Pierotti 5.5), Banda 5 (18′ El Tite Morente 5.5); Kristovic 5.5 (40′ St. Koulibaly SV).

disponible: Fruchtel, Samoja, Burpee, Belmard, McGannett, Odin, Helgason, Marchwinski, Burnett. Adjunto: gotti 5.5

Veredicto: por marco

Etiquetas: 5′ Darmian (I), 24′ Penalti. Calhanoglu (I)

Amonitas: Gallo, banda (L)

desalojo: –

Estadística

• El penalti número 17 de 17 intentos en la Liga italiana para Hakan Calhanoglu. Desde la temporada 2023/24, si analizamos las cinco grandes ligas europeas, el centrocampista turco es el jugador que más goles ha marcado desde los 11 metros (11, por los nueve de Cole Palmer).

• Hakan Calhanoglu anotó los 17 tiros penales convertidos en la Liga italiana, y nadie ha registrado una racha más larga de tiros penales convertidos consecutivamente en la Liga italiana desde que hay datos disponibles (desde 2005/2006 – después de Giampaolo Pazzini con 16 tiros penales, Entre 2012 y 2020).

• El Inter alineó un once inicial con una edad promedio de 30 años y 343 días y ningún equipo ha saltado al campo en un partido de la Serie A con un once inicial “mayor” desde el 13 de mayo de 2023 – específicamente el Inter, en un 4-2 en casa. victoria contra Sassuolo (31 años y 5 días).

• Desde la temporada 2020/21 (últimos cinco torneos, incluido el actual), entre los defensas de la Serie A, Matteo Darmian es el único, junto con Cristiano Biraghi, que ha marcado al menos un gol en cada torneo.

• Matteo Darmian no ha marcado en la Serie A desde el 17 de marzo, en el empate 1-1 en casa ante el Napoli. El gol de hoy, a los 4’46», es el gol más rápido marcado por un defensa en Primera División.

• El gol de hoy es el segundo gol de Matteo Darmian en la Liga italiana. El primero se remonta al 15 de mayo de 2022 contra el Cagliari (victoria del Inter a domicilio por 3-1).

• Mehdi Taremi se convirtió en el segundo jugador iraní en dar una asistencia en la Liga italiana, después de Rahman Rezaei (con Messina, en el empate 2-2 contra Siena el 13 de febrero de 2005).

• El inicio número 250 de Niccolò Barella en la Liga italiana (entre Inter y Cagliari). Además, hoy es la victoria número 150 en la Premier League para el centrocampista.

• Partido número 100 de Denzel Dumfries en la Liga italiana.