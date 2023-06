Mostrando el quinto episodio, domingo 25 de junio, en Rai 1

El quinto episodio de «Blanca», titulado «Machi», regresa esta noche en Rai 1. La desaparición de un joven estudiante de doctorado en ingeniería reabre una vieja herida en el pasado de Liguria…

domingo 25 junioen horario de máxima audiencia opinión 1se transmitirá en Quinta cita con el Réplicas de la primera temporada a Blanca. En el corazón del episodio titulado ManchasHay una misteriosa desaparición de un estudiante de ingeniería. campeones dramacon una explicación María Janita Y José Zenón ¿Serán capaces de descubrirlo y resolver el caso? A la espera de averiguarlo, sigamos leyendo trama Y progreso afiliado Quinto episodio.

Blanca, Basado libremente en homónimos una novela a patricia rinaldi, Es una coproducción de lux fede Y ficción de opinión. allá la primera temporadaTiene lugar en Génova y consta de seis episodios. La protagonista, Blanca Ferrando (María Clara Janeta), es una mujer testaruda, a pesar de su presencia Horizonte perdidopudo cumplir su sueño de convertirse en consultora de policía descifrar archivos de sonido. El enorme éxito del primero de los episodios abrió las puertas a uno la segunda temporada el reanudar a blanco 2 Terminaron en mayo. el nuevos episodios Por lo tanto, pueden encontrar un lugar en Tabla otoño opinión Entre septiembre y octubre de 2023.

En el eyacular a Blancaademás de las anteriores, existen Pierpaolo Spollon, Federica Cacciola, Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Antonio Zavatieri, Ugo Deguero Y Sara Cioca. El episodio cuatro, que se emitió el lunes 19 de junio, se clasificó repetidamente hasta el final del episodio.Isla Al Mashhour 2023. Serie de televisión dirigida por Juan María Michelini Y giacomo martelli Atrajo a 2.340.000 espectadores, o el 14,4%. programa de telerrealidad que presentó ilary blasey se llevó a casa el 21,1%.

Blanca, estreno episodio 5, Maki

La desaparición de una niña, estudiante de ingeniería que realiza una investigación de doctorado, reabre una cuenta privilegiada en el pasado ligur. El principal sospechoso, de hecho, es el poderoso petrolero Picardo, su abogada Livia la madre del inspector, famoso por no perder una causa. Hay que aflojar tres nudos heredados del hilo puntiagudo: LinneoSegún el veterinario, ya no puede cumplir con su papel de cuidador. ¿Cómo se comportará? Blancaquien no pudo pensar en despedirlo amigo de cuatro patas?

Además, hay un problema Tú primero Que el héroe lo ha intercambiado con Michel y con él. Chef Nani. Ferrando se da cuenta de que tiene debilidad por este último, pero podrá seguir así. Relación puramente profesional. ¿Con el inspector Liguori? Finalmente, después de enterarse quien esta espiando en secreto a Blanca, o Nani, queda por saber quién es realmente el chico. ¿Y si está relacionado con la historia de Sebastiano?