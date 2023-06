En un viaje en el espacio interestelar, video

Gracias al motor espacial, es posible simular un vuelo real al espacio interestelar. ¡Vamos a explorar el universo visible!

Space Engine es un hermoso simulador espacial. En el siguiente video, volará al espacio interestelar en el cúmulo NGC 5679, también conocido como Arp 274, un trío de galaxias (NGC5679A, NGC5679B y NGC5679C) que abarcan unos 200.000 años luz y unos 400 millones de años luz de la Tierra en dirección a la constelación de Virgo. En el simulador parece que todas las galaxias están muy juntas, pero en realidad no es así. realmente galaxia central (que verás en el video) es un objeto en el fondo. Anteriormente se pensaba que el cúmulo NGC 5679 interactuaba gravitacionalmente, pero las nuevas imágenes del Telescopio Espacial Hubble parecen confirmar las sospechas de que la galaxia central no interactúa con el cúmulo, porque los brazos de la galaxia no están distorsionados como las típicas galaxias que interactúan. Ten un buen viaje!

¿Qué es este espacio?

A primera vista, la respuesta parece sencilla. «Inter» significa entre. El término «excelente» se refiere a las estrellas. «Fácil: el espacio interestelar es la parte entre las estrellasPongámoslo de esta manera, parece que todo el espacio puede definirse como interestelar. Para que algo sea diferente, debe haber un cierto límite entre el espacio cerca de una estrella y el espacio interestelar. Pero, ¿cuáles son esos límites? ¡Pensemos en el sol! Los científicos definen el comienzo del espacio interestelar como el lugar donde el flujo constante de material y el campo magnético del sol dejan de influir en el entorno circundante. Este lugar se llama el sol (Marca el final de una región creada por nuestro sol llamada heliosfera.

El sol crea esta heliosfera enviándola al espacio. un flujo continuo de partículas Y un campo magnético a más de un millón de kilómetros por hora. Este flujo se llama el «viento solar». Cuando se trata de nuestra estrella, necesitamos detectar la concentración y la temperatura de las moléculas. Dentro de la heliosfera, las partículas solares son calientes pero menos concentradas. fuera de la burbujaMás fresco, pero más centrado. Una vez que alcancemos el espacio interestelar, habrá un aumento en las partículas «frías», así como el campo magnético que no se origina en nuestro sol. ¡Estamos aquí en el espacio interestelar!

