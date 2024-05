Mirilla digital, ¿se puede instalar sin homologación? lo que dice la ley

Mirilla digital ¿sí o no? Una palabra de la ley explica lo que es correcto en estos casos y lo que está absolutamente prohibido.

Hay muchos usuarios en la web preguntándose si esto es así mirilla digitalun dispositivo cada vez más extendido, que se puede instalar sin necesidad de instalación consentirEvidentemente, la respuesta final sólo puede venir de ella. Ley.

Como todos sabemos, cada día la tecnología proporciona dispositivos cada vez más potentes que pueden resultar útiles a los usuarios incluso en casa. casaespecialmente en lo que respecta seguridad. En este contexto, no se puede dejar de mencionar este mirilla digital.

Mirilla digital, todo lo que necesitas saber

Hay mucha gente cada día que se pregunta si podrán instalar uno. mirilla digital En casa, pero para responderla es mejor consultar Ley. En detalle, surge la duda de si la instalación se puede realizar sin tener que solicitar ningún tipo de aprobación, quizás de vecino O porOficial de construcción.

La razón es simple: el dispositivo, Entre los muchos productos disponibles en el mercado para la seguridad.podría estar en riesgo Privacidad Por parte de otros residentes del condominio esto puede generar un acoso desagradable, pero en este sentido intentemos entender qué propone la ley y sobre todo qué es. errores Debe evitarse por completo.

¿Se puede instalar una mirilla sin autorización?

Ya hay algunos en el mercado. Agujeros digitales Hay muchos que quieren esto. CómpraloPero es bueno saber algunas cosas antes de proceder con la instalación para evitar causar daños. La ley se ha manifestado al respecto y así lo dice Instalado Se puede y no se debe solicitar. No autorización Por tanto, no será necesaria la notificación nadie.

esto es porque no hay nada diferencia entre eso clásico y los de la ultima generacion. Sin embargo, está claro que es necesario añadir una nota, y esto debe respetarse. Mismas reglas debe ser normal esquina. Además, las imágenes no se pueden crear en absoluto. Para registrarse o Guárdalo Porque en este caso es un delito, es decir Injerencia ilícita en la vida privada. Por último, la mirilla nunca debe traspasar la puerta. Visible Porque estamos invadiendo un espacio que no nos pertenece. Por ejemplo, un ángulo de cámara nunca puede terminar. Patio, cochera, escaleras o cerca del ascensor Incluso cuando no hay grabación. Sin embargo, tenga cuidado si la mirilla recoge piezas. comúnEl apartamento debe saber esto y debe obtener permiso de otras unidades residenciales para la instalación.