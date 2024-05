Roma – amarGracias por todo, aunque no sea suficiente. El Olímpico se engalana con una fiesta triste, cansada y aburrida, preparándose para despedirse de un equipo que no logró los objetivos marcados. Este sería el último vendido a muchísimos jugadores de la Roma. La afición no llorará por ninguno de ellos, como lo hicieron hace años por Totti y De Rossi. Tomemos como ejemplo a Lukaku: por su nombre y currículum, es uno de los delanteros más fuertes que jamás haya pasado por estos lares. Sin embargo, a pesar de los 20 goles, su experiencia en la Roma será recordada como una decepción. Mourinho primero DDR luego le pidió que solucionara los problemas. En cambio, el pintor ayudó a agregar pinceladas de vez en cuando a una pintura ya bien construida, sin distorsionar los patrones con el genio del artista. Adiós entonces, que tengas una buena carrera y una buena vida.



Roma, lista de jugadores salientes

La sensación es que De Rossi, cuando hablaba de los intocables, se refería a un racimo de uvas frescas: Svilar en la portería, Mancini y N’Dicka en defensa, Angelino (comprado por 5 millones) en la banda, el ataque trío. Los centrocampistas Cristante – Paredes – Pellegrini, además del fiel El Shaarawy y el recién llegado Baldansi, que pertenece a la categoría de talentos a entrenar. El resto, incluso Dybala, es un rompecabezas de transferencias con el que estaremos atrapados hasta bien entrado el verano: después de todo, Paulo tiene una cláusula de rescisión de £12 millones que puede explotar antes del 30 de julio. Si recibe una oferta tentadora de la Copa América, que es su principal objetivo esta temporada, se despedirá de la Roma sin que la Roma ofrezca resistencia.

Jugadores en la balanza

Incluso la fruta cultivada a cero kilómetros de distancia no tiene garantía de supervivencia: por diferentes razones, Bove, que tiene un gran mercado, y Zalewski, que necesita encontrarse a sí mismo, podrían abandonar Trigoria ante una oferta que justifique su concesión. No olvidemos eso Florent Gisolvi, Listo para asumir el papel de director deportivo, heredará una situación financiera aún compleja, donde no será necesaria una búsqueda desenfrenada de plusvalías, pero tampoco se permitirá una arrogancia frustrada ante el dinero a recaudar. Quizás todo esto estuvo acompañado de recortes salariales no estratégicos. Hay que saber dirigir: Que quede claro, Rui Patricio está caducando y no estará confirmado con su carga total de 6 millones. En su lugar, se unirá a Svilar un segundo portero económico, cuyo contrato tendrá que renovarse al triple del ritmo actual (1,5 en total). Lo mismo se aplica a Spinazzola, el otro miliciano que ya no tiene escudo: a De Rossi no le importaría conservarlo, pero el coste para su presupuesto anual (11,8 millones de dólares) debería reducirse significativamente, en paralelo con su salario. Ya veremos.



Roma y la larga lista de peinados

Entre las cedidas, parece claro que Azmoun (Leverkusen), Renato Sánchez (Paris Saint-Germain), Christensen (Leeds) y Huysen (Juventus) se despiden. Se sospecha que Llorente también pertenece al Leeds, que disputará la final ante el Southampton por el ascenso a la Premier League. Pero la Roma también debería intentar incorporar algunos jugadores en propiedad, como Karsdorp, al que todavía le queda un año de contrato y que ha entrado en una espiral técnica que puede ser irreversible. El propio Celik podría marcharse si tiene ofertas. Lo mismo ocurre con Smalling, pero quién sabe: si pasa el verano entrenando, podría resultarle útil. Esto es lo que quiere el otro inglés, Abraham, después de un año perdido por un accidente. Podría ser el gran jugador cuando firme consigo mismo una orden judicial del CID.