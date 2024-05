Gantz amenaza a Netanyahu: planifique Gaza antes del 8 de junio o abandonaremos el gobierno – Noticias

El gobierno israelí vive un nuevo shock que amenaza con debilitar a Benjamín Netanyahu, que se ocupa de la desafortunada operación militar en Rafah. Después del ministro de Defensa, Yove Gallant, fue Benny Gantz quien levantó el polvo y le dio un ultimátum al primer ministro: si no se formaliza antes del 8 de junio un plan de acción general sobre Gaza que incluya el futuro político del plan “en Estados Unidos”, «Tendencia euroárabe», el líder centrista abandonará el poder ejecutivo de emergencia. La respuesta del Primer Ministro está lista: «Gantz opta por lanzar un ultimátum final al Primer Ministro en lugar de lanzar un ultimátum a Hamás».

La policía arrestó a un sospechoso por «provocar disturbios» durante las protestas antigubernamentales en Tel Aviv. Así lo informó The Times of Israel. Los manifestantes se negaron a dispersarse cuando terminó la manifestación, y la policía declaró ilegal la protesta y comenzó a tomar medidas para despejar la intersección de Azrieli, donde los activistas bloquearon las carreteras. Un video publicado en las redes sociales muestra a los agentes usando mangueras de agua para limpiar el área.

ANSA ANSA El disparo del israelí de 23 años en el camión conmocionó al mundo – Oriente Medio – Ansa.it Shani Lok, la niña símbolo de la masacre de Hamás, en la rave (ANSA)

«Tienes que elegir. Si no eliges, abandonaremos el gobierno», fue el mensaje definitivo de Gantz a Netanyahu, durante una rueda de prensa anunciada a primera hora de la tarde. La petición a los dirigentes es «ver el panorama general» y desarrollar un plan de seis puntos para su aprobación dentro de unas pocas semanas. Las principales exigencias son: «el regreso de los rehenes, el derrocamiento de Hamás y el desarme de Gaza».

Sobre todo, elegir “una dirección con Estados Unidos, la Unión Europea, los árabes y los palestinos que siente las bases de una futura alternativa a Gaza que no sea Hamás ni Abu Mazen”. Ésta es precisamente la estructura del sector en el período posconflicto, y es el tema que más divisiones genera en el poder ejecutivo. Gantz se produjo después del ministro de Defensa, Yoav Galant, que en los últimos días atacó públicamente al primer ministro por sus “vacilaciones” respecto a la posguerra en la Franja. El líder de los centristas cayó con mayor fuerza. Acusar a “algunos políticos de comportarse de manera cobarde y pensar sólo en sí mismos”: una referencia a Netanyahu, pero quizás también al equipo gobernante de la derecha ortodoxa, que, como el primer ministro, no quiere oír hablar del gobierno palestino. en Gaza. Y añadió: «Últimamente algo salió mal, no se han tomado decisiones básicas y una pequeña minoría nos está llevando hacia las rocas».

El terremoto que sacudió al gobierno de guerra israelí se produjo en un momento en el que no había señales de una tregua con Hamás. Fuentes negociadoras dijeron que las negociaciones sobre la liberación de más rehenes se habían detenido. En particular, seguirán existiendo desacuerdos muy importantes sobre el plazo para poner fin a la guerra y sobre el veto de Israel sobre los nombres de los terroristas cuya liberación puede exigir Hamás. La única noticia es que se ha recuperado el cuerpo de otro rehén, Ron Benjamin, asesinado el 7 de octubre. La operación llevada a cabo por las fuerzas israelíes es la misma que permitió ayer la devolución de tres cadáveres más, entre ellos el del joven germano-israelí Shani Luke, uno de los prisioneros simbólicos del ataque de Hamás. Ante el estancamiento de las negociaciones, «hasta un callejón sin salida», continuaron los intensos bombardeos sobre Rafah, mientras las fuerzas terrestres explicaron que «continuaban llevando a cabo operaciones selectivas» en la región oriental de la ciudad, en la frontera con Egipto. . Se encontraron armas y explosivos pertenecientes a Hamás.

video El cuerpo de otro rehén fue devuelto a Israel

Sin embargo, el hospital kuwaití informó de una redada en un campo de desplazados que se saldó con víctimas. También se registraron batallas en el norte, en Jabalia y en el centro de Gaza. En toda la Franja, “más de 70 objetivos de Hamás” fueron bombardeados en 24 horas, según el ejército israelí, que se atribuyó la responsabilidad de eliminar a dos destacados activistas de la Jihad Islámica en incursiones separadas. Islam Khamaysa murió en el ataque que tuvo lugar en Cisjordania. Se cree que es responsable de una serie de ataques terroristas en la zona de Jenin y estaba dispuesto a llevar a cabo nuevas operaciones «en un futuro próximo». En el frente humanitario, la situación continúa deteriorándose.

Según la UNRWA, el número de palestinos que huyen de Rafah ha llegado a 800.000, o casi la mitad de la población, y la ayuda sigue siendo insuficiente. Aunque los primeros envíos se han realizado desde el muelle temporal habilitado por Estados Unidos, los propios estadounidenses y las ONG están presionando a Israel para que abra las puertas terrestres. En Washington continúan los trabajos para evitar una escalada del conflicto. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, viajó a Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. La próxima parada será Israel mañana para conversar con Netanyahu. Al mismo tiempo, la administración Biden también mantiene la puerta abierta a Teherán. Según Axios, dos altos funcionarios estadounidenses mantuvieron conversaciones indirectas con funcionarios iraníes en Ammán esta semana. El primero desde enero.

Reproducción © Copyright ANSA