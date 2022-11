Milinkovic – Savic entre la despedida y la renovación: los encuentros de Kezman con Juventus y Lazio y las palabras de Lotito que marcaron el precio | primera página

Sergej Milinkovic-Savic Se prepara para vivir una etapa muy importante de su vida con el Mundial de Qatar 2022, donde intentará ser protagonista absoluto con Serbia y enriquecer su bagaje de experiencias internacionales al más alto nivel. Sin embargo, la primera parte del torneo terminó con el gran partido. Juventus – Lacio (perdió 3-0), no dos equipos al azar, la luz sobre el sargento no puede evitar turnarse nuevamente Entre el campo y el mercado, con un contrato que vence el 30 de junio de 2024 dejando espacio para dos discursos diferentes.

reuniones kaiseman – darle estadio En el momento del torneo, el centrocampista serbio consiguióO admirando los aplausos y la gradacióno. Muestra de la acogida que tiene, es casi un sueño hecho realidad para los aficionados de la Juventus. y la gente, Mateja Kezman no hace nada por alimentar esta esperanza ya que, en las últimas semanas, ha sido interceptado en Turín en una conversación con la Juventus para escuchar también la propuesta de renovar a la Lazio. Quien lleva intentando, desde el inicio de la temporada, ampliar el contrato actual, que vence a finales de la próxima temporada.

LOTITO Seleccionar Precio – Este particular aplauso, dice Profetaprovocó la reacción del mandatario biancoceleste Claudio Lotito que sus allegados le confirmaron:No lo vendo, y me importan un carajo los aplausos. El dinero es importante, trae al menos 100 millones para verlo con la camiseta blanquinegro».. Básicamente no es un no al adiós, sino un sí a los números que El quiere. Y está lejos del presupuesto disponible en enero para Cherubini y Arrivabene. Básicamente, de nuevo, «Pagar una moneda para ver el camello» En plena Copa del Mundo solo puede mover el listón ese valor en función de su desempeño sobre el terreno de juego.