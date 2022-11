La crisis vive – Corriere.it

De Redacción en línea

Al menos un misil «de fabricación rusa» ha aterrizado en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, matando a dos personas: si Rusia lo hubiera lanzado, sería la primera vez que los misiles de Moscú golpean un país de la OTAN. La OTAN activa el Artículo 4

Al menos un misil «de fabricación rusa» cayó hoy en PoloniaY golpea la localidad Przyudova 12 km de la frontera con Ucraniay asesinato dos personas.

El gobierno polaco lo confirmó. misil de fabricación rusa (aunque no se especifica quien le disparó) y B.B convocó al embajador Rossi está en Varsovia para dar «explicaciones inmediatas y detalladas» de lo sucedido. Como predijeron los medios de comunicación polacos y luego alemanes, y confirmado inicialmente por un alto funcionario de inteligencia estadounidense citado por Associated Press, el tiroteo Será el ejército ruso..

Durante la noche, el presidente polaco, Andrzej Duda, dijo que no había «pruebas concluyentes» de quién disparó el misil. Por el momento no tenemos pruebas concluyentes de quién disparó este misil. «La investigación está en marcha», dijo el jefe de Estado a periodistas en Varsovia. Si no se rechaza la hipótesis, Esta será la primera vez que misiles rusos aterrizarán en territorio de la OTAN

. Mientras tanto, en Bali, los líderes del G7 se reunirán por la mañana para una reunión solicitada por el presidente estadounidense Biden sobre la explosión de un misil en Polonia al margen de los asuntos del G20.. Gran distorsión de la agenda.