Reservas canceladas, médicos fuera de stock

Fuera de stock y caída de pedidos hasta fin de mes. campaña contra la gripe Lacio en peligro. La advertencia proviene de los médicos generales que se han quedado sin viales desde el pasado lunes. Obligado a cancelar reservas «en una fecha por especificar». Los pedidos ya se han enviado con los nuevos a la región de Lazio proporcionando las siguientes cargas. Sin embargo, es probable que los tiempos de espera se extiendan hasta finales de noviembre. Puede que sea demasiado tarde porque ya estamos en medio de una ola de gripe. Los informes se presentan desde el pasado lunes 7 de noviembre, cuando los médicos terminaron de entregar el primer lote en septiembre. La región nos ha asegurado que el nuevo pedido está en marcha y que los próximos suministros se enviarán lo antes posible», declara Antonio Maggi, jefe de la organización Medici en Lazio.

Colas de Lazio, dónde reservar con anticipación: guía ASL para ASL

campaña de vacunación

La campaña de gripe de Lazio comenzó el 10 de octubre. Con la demanda, en agosto, 1,2 millones de dosis destinadas a médicos de familia y farmacias. Inventario de 400.000 viales más que el año anterior. También se adoptó una contramedida para contener el gran aumento en el número de pacientes y pacientes hospitalizados. Con miedo a otra ola de pacientes Enfermedad del coronavirus. En cambio, en Asl Roma 1 y 3, las más pobladas y por tanto con más pedidos, están rematadas: “no sólo han acabado, sino que ha llegado la mitad con la primera entrega” según el informe del doctor Michel Lepore con 1.600 prestatarios repartidos entre Tofilo, Monte Sacro y los Viñedos Nuevos. Fue uno de los primeros batas blancas en informar, de inmediato, a la farmacia del hospital que aseguraba las entregas, y luego a las oficinas del distrito de Lazio, que el refrigerador de la oficina ahora estaba vacío. «Me preocupa, como a mis compañeros, que no volvamos a la antigüedad. En cuanto a la campaña de vacunación, se determina dar la vacuna antes de la ola gripal -explica el Dr. Lepore- que los suministros también están completos porque ya se entregó la mitad, en algunos casos como en mi estudio. Tuve que cancelar reservas y posponer sesiones de vacunación sin poder dar indicaciones precisas a pacientes ansiosos y en espera”, concluye el doctor.

veces

Y el factor desconocido ahora es exactamente la reprogramación. Porque, al menos por el momento, no hay certeza sobre la próxima fecha de entrega. “Desde las oficinas regionales -confirma Libor- me aseguraron que las próximas dosis llegarían a fines de noviembre. Pero sin una fecha concreta, no se puede programar un nuevo calendario para citas que, a este paso, podrían acabar a finales de diciembre. Es demasiado tarde para que la campaña sea efectiva, en cambio, el objetivo principal es evitar un aumento en el número de pacientes”.

Por eso, el peligro, en las próximas semanas, es que los pacientes con fiebre abarroten las urgencias de los hospitales de la capital, que, entre positivos por Covid y escasez de personal médico, enfrenta una dificultad constante con una escasez crónica de camas