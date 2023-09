Miles de años: ¡Tenemos el nuevo 4X de Paradox!

Paradox tiene un problema: es la única compañía cuyos videojuegos hay que presentarlos a través de una larga conversación, en lugar de dejarte jugar durante media hora como hicimos nosotros. De hecho, tenemos Lo intenté durante miles de años Con mucho gusto, pero al mismo tiempo sin duda habríamos aprendido más si nos sentáramos con los desarrolladores. Nos apoyaron, nos ayudaron a entender el juego a lo largo de estos 30 minutos de juego disponibles, pero si este período de tiempo es suficiente para tener una idea aproximada de la experiencia, pero no vimos el ingrediente secreto, entonces, ¿qué debemos hacer? Es diferente a los demás e imprescindible para los amantes del género. En otras palabras: ¿Qué hace que el milenio sea especial?

Tres padres nobles Millennia: la interfaz a primera vista es exactamente lo que esperarías de un juego así La primera respuesta correcta por el momento son sus proporciones. Durante miles de años tres nobles padres: Rob Vermier, Ian Fisher y Brian Souza. Vermier trabajó en pequeñas cosas como System Shock, ¡Goblins Must Die! Fisher es el hombre al que debemos agradecer el fantástico Age of Legends, pero, por supuesto, tiene docenas de otros clásicos en su haber, así como varios Age of Empires; Por otro lado, Souza es el artista del grupo y hay mucho de Blizzard en su pasado. De un trío de expertos como este, uno esperaría algo un poco fuera de lo común, especialmente si el objetivo es crear un 4X con una ambientación histórico/terrestre, al estilo Civilization, por así decirlo. Han pasado 22 años y el juego de Sid Meier todavía no ha podido superarse y nunca le han faltado competidores: el juego más reciente en orden cronológico fue Humankind de Sega y Amplitude. Precisamente a partir de este juego, Millennia retoma la estricta división de eras que en este caso trae consigo muchas sorpresas. Nos preguntábamos qué hace especial al Milenio, ¿verdad? En este caso, la segunda respuesta correcta son precisamente aquellas épocas que podrán rastrear fielmente la historia humana y ciertamente tomar caminos notables. El juego recorrerá ampliamente 10.000 años de historia, desde la era de los nómadas hasta el primer vuelo al espacio; Cada era tendrá sus objetivos, que una vez alcanzados nos permitirán elegir la siguiente era. Podremos avanzar como está escrito en los libros, por ejemplo, saliendo de la Edad del Bronce y entrando en la Era de la Información, pero en algunas situaciones también tendremos acceso a ciertas eras que efectivamente reescribirán nuestra historia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el motor de combustión nunca funcionara por diversas razones y la humanidad siguiera desarrollándose concentrándolo todo en el vapor? como que tuvimos Era victoriana perpetua, básicamente un escenario de Dishonored. Los milenios ofrecerán muchas variaciones fantásticas, algunas conducirán a períodos de prosperidad y otras incluso a siglos de guerra y oscuridad.

estilo irónico Millennia: ¿Adónde llevarás tu civilización y podrás llevarte el mundo contigo? No podemos decir mucho sobre cuántos aspectos de la economía y la parte de batalla son. Nuestras pruebas no revelaron diferencias fundamentales con el 4X clásico. Sin embargo, Millennia es definitivamente un título que favorece un enfoque más profundo, frente a otros exponentes del género que han simplificado demasiado en nombre de las ventas. Este es un juego creado por Paradox y se nota. También se puede ver en los gráficos, ricos pero un poco confusos, y en la interfaz de usuario que quizás ayude, pero en realidad no es suficiente. Es una pena no ver estas épocas especiales, pero ¿puedes hacer una oferta que no muestre el plato principal? Una locura de marketing, o simplemente, estaban ansiosos por mostrarnos este nuevo producto que, según los planes, solo debería lanzarse para PC en Primera mitad de 2024. El año que viene desde el punto de vista 4X será particularmente interesante: no sólo es un milenio interesante, sino que Microsoft también está desarrollando un juego, también previsto para el próximo año, titulado Ara History Untold, del que os hablaremos pronto.

Este milenio es un juego que hay que observar. Las eras alternativas son muy interesantes, pero esta división histórica no funcionó para la humanidad, o al menos a la audiencia no le gustó, y tampoco necesariamente funciona para este desarrollo. El planteamiento de Paradox garantiza cierta complejidad, aunque aún no lo hemos experimentado, la jugabilidad clásica que no implica ni victorias ni derrotas, sino que siempre se centra en el viaje y la experiencia. Si la idea resulta ser correcta, nos jugaremos mucho, y si no, volveremos a esquivar las bombas atómicas de Gandhi con una espada como siempre.