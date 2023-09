Musetti-Sekulic 7-6, 6-7, 4-0, ATP Chengdu 2023 Live: Doble break para el italiano en el tercer puesto

Haga clic aquí para actualizar la transmisión en vivo

4-0 Golpe de derecha pesado.

40-30 El primero corre al rescate.

30-30 doble falta. aquí vamos de nuevo.

30-15 inmediato, dejando en pie a Lorenzo.

30-0 Musetti dentro de la línea.

Servicio ganador 15-0.

3-0 Regalone de Sekulić. Inmediatamente después Musetti respondió justo antes de la línea media.

30-40 servicio y frente.

15-40 servicio y frente.

0-40 Sekulić exagera con un golpe de derecha interior.

0-30 Azul empuja su derecha y consigue el punto.

0-15 Error de derecha australiano.

2-0 mantiene el servicio. Nos disculpamos por no contarte sobre este juego.

1-0 Se ganó el descanso con un error de revés.

Ganador de 30-40 porciones.

15-40 Error de delantero del australiano.

15-30 Gran pase en la línea de gol tras un revés de Lorenzo.

15-15 saque y gane voleibol.

0-15 acciones de Sekolic. Gran revés de Musetti en la línea.

11.20 Musetti-Sekulic 7-6, 6-7! Un final impresionante en la segunda mitad, con Musetti ganando 4-2 en el tie-break. Ahora le tocará jugar el tercer set.

6-4 Sekólico. Cierre de la red tras un golpe de derecha atacante.

5-4 sekólicos. ¡Doble culpa! asombroso

Se restablecen 4-4 golpes de derecha y mini break.

4-3 Musetti. El golpe de derecha de Sekulić está en juego.

4-2 Musetti. Envío directo desde Australia.

3-2 Musetti. Afortunadamente, el revés de Sekulic es largo.

2-2 Sekulic presiona fuerte y consigue el punto.

2-1 Musetti. Sekulic finalmente cierra después de empujar su derecha 4 veces.

2-0 Musetti. El golpe de derecha del australiano es amplio.

1-0 Musetti. Servicio y cierre ágil.

6-6 ases (6).

40-0 Ases (5).

Centro 30-0 inmediatamente después de estar en la mano.

15-0 directo a la red de Corenzo.

6-5 Azul aguanta el servicio con facilidad y asegura el desempate.

40-15 primero en posición.

30-15 as (7).

15-15 El golpe de derecha de Sikulic se queda en la cancha, no el golpe de Musetti

15-0 Lorenzo avanza.

5-5 con el saque del australiano.

40-15 Ganador del revés de Musetti en la línea.

Nuevamente gana 40-0 con el servicio.

Gana 30-0 a Sekulic con un golpe de derecha.

Ganador del servicio 15-0.

40-0 primer ganador.

30-0 Magic en la recta delantera.

15-0 Se recuperó el espacio y Sekulić cometió una falta.

4-4 fácil servicio y apagado.

40-15 borde recto.

30-15 El cuarto as.

Los siguientes 15-15 metros de distancia.

15-0 Servicio y derecha.

4-3 ases (7).

40-15 Derecha larga de Sekulic.

30-15 Otro intercambio largo, Musetti comete un error de revés al final.

30-0 Lorenzo cierra la red.

15-0 Intercambio largo con Musetti que se recuperó magníficamente aterrizando.

¡3-3 líneas con respuesta y punto! Otro golpe de derecha del partido impacta en la red.

15-40 Sekulic ataca y anota con un golpe de derecha.

0-40 El golpe de derecha pega en la red.

0-30 Otra falta libre del australiano.

0-15 Derecha larga de Sekulic.

3-2 Musetti no cierra la red y dispara al contraataque.

15-40 directo a la red. Dos puntos de quiebre.

15-30 Un pequeño error de longitud.

15-15 de ancho hacia atrás. Ten cuidado con este juego.

15-0 Intercambio largo, Musetti trabaja la cadera del australiano y cierra con un revés.

2-2 ases (3). Lorenzo paga.

40-30 Increíble falta con balón abierto de Musetti. El putt se jugó bien.

30-30 as sucio.

Mano australiana de 15-30 de largo.

15-15 Falta en el revés desde el centro.

15-0 Centro de derecha de Sekolic.

El partido está 2-1 a cero también para los azules.

40-0 Servicio y derecha.

30-0 Ases (6).

15-0 As sucio.

El marcador es 1-1 para el australiano.

40-0 Se escapa la respuesta del frente.

30-0 Ases (2).

15-0 primer ganador.

1-0 Sekolic de revés al larguero.

¡40-30 primero en posición!

30-30 Tiro de revés súper rápido desde el azul.

30-15 Doble falta (3).

30-0 Gran pase de Musetti.

15-0 respuesta frontal larga.

Mosetti en servicio. Comienza el segundo grupo.

El australiano desapareció claramente del campo.

¡Musetti-Sekulić 7-6! Un primer set en el que el Al-Azraq desperdició dos breaks y estuvo cerca de perder con marcadores de 4-5 y 0-30. Necesitamos ser valientes ahora y aprovechar al máximo la carga. Definitivamente aumentará el 53% de los puntos ganados por segundo.

6-3 Musetti. ¡Musetti cierra la red!

5-3 Musetti. Por la recta de Lorenzo.

5-2 Mosetti. Afortunadamente, Sekulic falló un golpe de derecha en el segundo.

4-2 Musetti. Aunque hay un error frontal.

4-1 Musetti. Lorenzo maniobra bien con su derecha y recibe una falta de revés.

3-1 Musetti. Los transeúntes que caminen recto a lo largo de la línea difícilmente pasarán por alto el corte.

3-0 Musetti. ¡Lorenzo vuelve a empujar con confianza!

2-0 Musetti. Cierra enamorado

1-0 Musetti. Falta peligrosa hacia adelante de Sekolic.

¡Desempate 6-6!

40-0 primer ganador.

30-0 devastador golpe de derecha en la línea.

15-0 Gran delantero del azul empujando hacia adelante.

6-5 Primer ganador.

40-15 Falla la recuperación de espalda de Musetti.

30-15 Derecha muy decisiva de Sekulic.

15-15 Servicio y aplastamiento.

0-15 El revés del australiano se va desviado.

5-5 Guardado con servicio Musetti.

A-40 con el primer azul.

40-40 Respuesta en la última fila.

¡A-40 as! El desafío no llegó, otro minuto desperdiciado. Sekulić, entre otras cosas, ya no tiene nada.

Ahora se cambia de zapatos.

40-40 Gran recuperación de revés en el aterrizaje del australiano.

Servicio 40-30 a «T». fútbol.

¡30-30 último primero!

15-30 servicio y frente.

0-30 Musetti no mantiene su derecha en la cancha.

Golpe de derecha diagonal 0-15 de Sekulić.

5-4 primero otra vez, otro punto.

40-0 primer ganador.

30-0 Sekulić se salva en defensa con un brillante revés en la línea y consigue el punto tras 30 tiros.

15-0 Derecha que apenas toca la red, desviada del centro por Musetti.

4-4 y listo, un tiro alto por la línea y otro al contraataque.

40- Falta con golpe de derecha desde el centro. Lorenzo es malo.

40-40 Otra gran respuesta de revés y cierre fácil.

40-30 Gran respuesta a un revés pero el australiano se lo come todo con su derecha. Enhorabuena por defenderte, Lorenzo.

30-30 Sekulic se mueve y recoge el error con un revés.

15-30 Doble falta (2). Segundo del partido…

15-15 detrás de un gran revés en la línea. Los tiros de Musetti fueron muy débiles y fueron bloqueados por el número 325 del mundo. El azul está demasiado lejos de la pelota.

0-15 doble falta.

4-3 El australiano concluye con un nocaut. Recoge sólo el 60% de los puntos con el azul en primer lugar.

40-30 directo a la red de Sekolic. Ahora el décimo.

40-15 primer ganador.

30-15 El revés se va desviado.

30-0 Gran disparo bloqueado por Sekulić.