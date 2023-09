Biden y la cumbre extraordinaria con líderes de Asia Central: en el centro están los minerales raros y que contienen a China y Rusia

a’Naciones Unidas Es un objeto cada vez más criticado por su existencia. decisión débil, malo Asociaciones general Suele ser una oportunidad para celebrar reuniones de cierta importancia. La 78.ª sesión plenaria no fue una excepción. De hecho, al margen de las actuaciones del 19 de septiembre, el Presidente Utilice a Joe Biden Asistió a una cumbre con todos los líderes de las cinco repúblicas.Asia Central: Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán – El primer inquilino de la Casa Blanca en la historia en participar en una reunión de este tipo. Si tenemos en cuenta que ningún líder estadounidense visitó la región durante su mandato, la importancia de la decisión se vuelve más clara.

Lo mismo Biden No escatimó esfuerzos en su tono al considerar que el encuentro fue un “momento histórico”. Estados Unidos Quiere basar la cooperación con Asia media “Sobre nuestro compromiso compartido soberanía“Independencia e integridad territorial”. Estos últimos puntos se han convertido ahora en un eslogan recurrente cuando líderes de cierta importancia se reúnen con los gobiernos regionales –y es lo mismo. Xi Jinping Estos conceptos se repiten a menudo y representan una clara advertencia contra Rusia (Lo cual no fue mencionado durante la reunión del 19 de septiembre) Por lo tanto No amplíes tus objetivos regionales Y también a la región de Asia Central. En este momento desde entonces Él vuela No se recibieron comentarios sobre Se mueve AmericanoPero está claro que desde entonces Kremlin Miró lo que pasó con cierto enfado. Nueva York.

resolución Biden Reunirse con sus homólogos de Asia Central es parte de la tendencia que se observa Estados Unidos de América Intenta empezar a jugar de nuevo. Asia mediaTambién, y sobre todo, a la luz de la creciente frustración entre los asesores regionales respecto de los movimientos internacionales Él vuelaSu histórico aliado de hierro. En marzo, el Secretario de Estado de Estados Unidos. Antonio Blinkenparar en Uzbekistán Y Kazajstán – Los dos países más importantes de la región desde el punto de vista económico y demográfico – La visita que siguió a la visita de su asistente a la región, Donald Bajocompletado en noviembre de 2022.

Llegamos a lo que apareció al margen.Asamblea de las Naciones UnidasSe pusieron sobre la mesa cuestiones muy amplias, como la seguridad regional (las fronteras de Asia Central Afganistán) Comunicación y lucha contra el cambio climático. La mayoría de las sugerencias prominente Lo que surgieron fueron aquellos relacionados con la creación de A. Una mesa de diálogo estable en el frente mineroEs un sector muy cercano al corazón de la gente. Estados Unidos Especialmente en lo que respecta a las tierras raras y todos aquellos minerales que son necesarios para avanzar en desarrollos tecnológicos que también están relacionados con la producción de energía sostenible. Según datos publicados en 2022 porServicio Geológico de EE. UU.el Estados Unidos de América 100% depende de ello Importaciones para doce minerales y más del 50% para treinta y uno de estos elementos. Para veintiséis de los cincuenta minerales clasificados como “críticos” por el gobierno de Estados Unidos,… Porcelana Es la principal fuente de importaciones, lo que convierte la cuestión en un verdadero problema de seguridad nacional.

De ahí que esto se explica por las cifras y el peso cualitativo de la decisión de abordar este tema tan estratégico ante los dirigentes, entre otros, Kazajstán Y UzbekistánEstos países, a su vez, poseen una gran cantidad de tierras raras como cobre, litio y cromo. Precisamente por la sensibilidad de esta dimensión, Biden Se mostró muy prudente y subrayó que todavía estamos en la etapa de proponer una mayor cooperación en este campo. administración Estados Unidos de América De hecho, es consciente de juego de equilibrio ¿A quién deberían prestarse? Papelería Los asiáticos centrales se debaten entre el deseo de aumentar sus capacidades Peso internacional Ampliar el alcance de la audiencia de sus socios y la necesidad de evitar a toda costa una ruptura clara con ella Rusia – Tiene mucha influencia, militar y política sobre todo, en la región -o con China- en la que se encuentra Asia media Ha invertido decenas de miles de millones de dólares y se está consolidando cada vez más como un modelo político basado en el autoritarismo y la motivación económica.

allá casa Blanca Parece haber entendido que A. Que se acerca práctico En el Región de Asia Central Podría pagar más que los basados ​​en los derechos humanos que se implementaron después de la independencia. -stan De la unión soviéticaLo que en el pasado generó más tensión. Por supuesto, también destacó Observador de derechos humanos Antes de la sesión que sostuviste Biden,sistemasAsia media (Al menos algunos de ellos) se encuentran entre los más represivo A nivel global, dejar algunas cuestiones completamente en la sombra corre el riesgo de parecer una adhesión demasiado cínica al principio de la política real. Por otro lado, la proximidad puede contribuir a reducir el papel Rusia Y basado en Porcelana En la región. En diferentes palabras, Estados unido Otras democracias occidentales -entre ellas Italia en primer lugar- están interesadas en estoAsia media Deben caminar en la misma delgada línea que él. Avisos regionales Tierra entre Él vuela Y Beijing.