Milán – Verona 3-1: En la noche de la despedida de Ibra del fútbol, ​​Liao manda el arma al play-off de la salvación

El Campeonato de Verona aún no ha terminado. El gol de Dybala en el minuto 90 en el Olímpico sigue dando esperanzas de salvación a la familia Scala, que se regocija pese a la derrota por 3-1 ante el Milan. Tendrá otra oportunidad de jugarse la permanencia en la Serie A en el play-off ante el Spezia. Un torbellino de emociones se produjo en el Meazza. El Verona, que siempre había tenido dificultades en el partido que contenía a los de Pioli, encontró fuerzas en la segunda mitad para enderezar el marcador. Sin embargo, en la final sucumbió al talento de Liao y solo el gol de Dybala le permitió sacar la cabeza del agua cuando ahora parecía que se iba a ahogar.

<< تاريخ العرق >>

Giroud, de penalti, rompió la resistencia del Verona en el minuto 45

De inmediato las cosas se complican para la familia Scala, que ya conoce el gol de Spezia en el minuto seis en Roma. Sin embargo, la noticia no cambia el escenario táctico de los invitados que apuntan casi exclusivamente a mantener unidos a los rossoneri. El gol estuvo logrado durante mucho tiempo dado que el Milan solo se deja ver en el área del Montepo por dos tiros desde fuera, de Leao y Messias, que desviaron los defensas del Giallobl en un tiro de esquina. La única vez que Verona logra salir de su caparazón, también crea pánico en Minyan con Tamizi llegando con un cabello corto de tiempo en una cruz de Ngong. Sin tiempo de alegrarse por el gol del empate de la Roma, el Verona recuperó la vida por sus propios medios debido a un toque de Ngong por detrás a Brahim Díaz en el área en el minuto 45. Los Valeri necesitan que Var marque un penalti que Giroud modifica con frialdad.

Sube Lazovic y asiste, poniendo el 1-1 para Faraone

En la segunda mitad, Verona intentó elevar su centro de gravedad pero no pudo quitarle la ventaja a un Milán más certero que regateaba. Los rossoneri sólo se estremecieron en el minuto 56 cuando un error de Giroud Mignan les obligó a salir desesperadamente para adelantarse a Ngong en la segunda parte. Entonces Zavarone decide jugar la doble carta de Durić y Veloso de Verdi Lazović y la jugada le da la razón. Precisamente en la incursión al área por la izquierda de Lazović, el centro de Faroni se va al fondo y cabecea dentro (72′).

Dos goles de Liao, Verona en el play-off gracias a Dybala

El propio Farrone se arriesga a recibir un golpe cuando lanza su brazo al cabezazo de Liao, pero Valerie y Farr no ven el anillo como el castigo final. El Milan no estaba en forma, y ​​tras una multa de Montibo con un cabezazo de Thiaw, volvió a tomar la delantera en el minuto 85 con Liao rematando una buena carrera con un preciso derechazo en diagonal desde 22 metros. Verona se derrumba y también recoge el 3-1 de la absoluta Liao en el contragolpe. Parece en cambio sonreír a la familia Scala cuando llega la noticia del gol de Dybala en Roma. Ahora tendrán otros 90 minutos para intentar evitar el descenso a la Serie B después de 4 años.

Zlatan Ibrahimovic llora en San Siro en su despedida del Milán

Ibrahimovic, una emotiva despedida del fútbol al final del partido

Al final del partido, las sensaciones y la emoción también fueron para la afición que aplaudió debidamente a Zlatan Ibrahimovic, que sorpresivamente supuso un último adiós al fútbol y no sólo a los rossoneri. Deja el AC Milan tras un total de 6 temporadas curtidas con 93 goles en 163 partidos. Curva Sud lo saludó escribiendo «Godbye» (no Goodbye), un juego de palabras para el saludo de «Dios». El campeón sueco mostró entre lágrimas el símbolo del corazón a las cámaras, sorteando la guardia de honor reservada para él por sus compañeros de equipo y recibiendo con orgullo una n. 11 firmado por todos los socios del club.

«Seré hincha del Milán de por vida»

«No puedo respirar, pero está bien. Tantos recuerdos y emociones han pasado por este estadio -dijo Ibra, acompañado de los incesantes vítores de la afición-. La primera vez que llegué a Milán me dio felicidad, la segunda vez , amor. Quiero agradecer a mi familia y a todos los que están cerca de mí por la paciencia que mostraron. También agradezco a los jugadores que fueron mi segunda familia. Agradezco al entrenador y al cuerpo técnico por la responsabilidad que me dieron. Agradezco a los entrenadores por la oportunidad. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón a los fanáticos. Me recibieron con los brazos abiertos, lo que me hizo sentir que estoy en casa. Seré fanático del Milan de por vida. Es hora de decir ‘ ciao’ al fútbol, ​​pero no a ti. Forza Milán, adiós».

Milán Verona 3-1

Milán (4-2-3-1): Megnan 6 (44’st Mirante sv); Calabria 5 (39’st Florenzi sv), Thiaw 6, Tomori 6.5, Hernandez 5.5; Tonali 6.5, Krunic 6 (26’st Pobega 6); Messias 5,5 (39′ Saelemaekers 6), Díaz 6,5 (26′ De Ketelaere 6), Leao 8; Giroud 7. En el banquillo: Tatarusano, Kalolo, Kiar, Gabbia, Palo Toure, Bakayoko, Adli, Rebic, Origi. Entrenador: Pioli 7.

Verona (3-5-2): Montepí 6; Magnani 6, Hien 6.5, Cabal 6 (39’st Dawidowicz sv.); Varoni 7, Solimana 6,5 ​​(39 Abildgard sv), Veloso 5 (14 Lazovic 6,5), Tamizi 6, Dipaoli 6; Ngonge 5 (33’st Gaich sv), Djuric 5 (14’st Verdi 6). En el banquillo: Pirelli, Berardi, Zeefuik, Ceccarini, Coppola, Terraciano, Doig, Hrustic, Braff, Calon. Entrenador: Zaffaroni 5.5.

mandar: Valeria Roma 5.5.

redes: 47’pt Jerrod (lápiz); XXVII Faroni, 40°, Liao 47.

Descalificado: Bochetti el 17 desde el banquillo por las protestas.

Amonita tú mismo: Magnani, Sulemana, Cabal, Depaoli, Hernández.

anglos: 7-1 al Milán.

Recuperación: 1.