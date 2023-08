Milán, un cartel de gimnasio que deja boquiabiertos a los clientes

La pancarta que apareció en la pared del gimnasio de Milán dejó boquiabiertos a todos los clientes: el mensaje es muy claro.

Para tonificar el cuerpo, quitar kilos de más y tonificar los músculos, la actividad deportiva es sin duda un privilegio. Además de prácticas como correr, andar en bicicleta y deportes de equipo también es muy importante Ir al gimnasioPodrás beneficiarte de una completa gama de equipos que te permitirán recuperar la figura y obtener resultados muy satisfactorios en tan solo unos meses. un período Pandemia de COVID-19 Inevitablemente, también ha cortado las piernas del sector, con los gimnasios obligados a cerrar para cumplir con las reglas de contención de virus.

El cartel que apareció en este gimnasio estaba en todo internet

Afortunadamente, en 2022, los números de gimnasios comienzan a aumentar nuevamente. Después de fuertes caídas en 2020 y 2021Precisamente por el Covid-19 y las consecuencias de la pandemia, el año pasado el sector parecía por fin recuperarse.

¿Qué regiones italianas visita más la gente? Según un estudio realizado en 2019, Lombardía es la primera región en este ranking en particular.

En realidad, ese año El 19% de los residentes de Lombard confirmaron que tienen una membresía de gimnasio. La esperanza es que pronto podamos alcanzar y posiblemente incluso superar este número.

Como se mencionó, las personas van al gimnasio principalmente por razones estéticas, o mejor dicho, para moldear el cuerpo. Sin embargo, muchos también van al gimnasio. Buena salud O para deshacerse del estrés acumulado durante el día.

Incluso en el gimnasio, debe comportarse correctamente, especialmente aprender a usar las herramientas con la debida atención. Desafortunadamente todavía hoy Deja un montón de pesos tirados por ahí. Después de usarlos: comportamiento lejos de ser apreciativo.

No hay nada más molesto que tener que ver que no hay peso cuando estás listo para realizar un determinado ejercicio. De hecho, no muchas personas vuelven a poner pesas, mancuernas y mancuernas en sus lugares después de usarlas.

Si el gimnasio es pequeño, entonces el equipo se puede encontrar fácilmente, pero si es un gimnasio muy grande Te arriesgas a perder mucho tiempo Sólo para volver a subir de peso.

El mensaje de los directivos de este gimnasio es muy claro

Los gerentes de gimnasio no lo entienden en absoluto. Esta actitud muy superficial y grosera. Es por eso que activan recordatorios con tanta frecuencia para que los usuarios comprendan la importancia de volver a poner todo en su lugar.

La popular página de Instagram, Milano Segreta, quería publicar la pancarta que cuelga de un gimnasio milanés, Virgin Active. Aunque se publican recordatorios en muchos gimnasios Para recordar a los clientes que devuelvan los pesosquien se presentó en este gimnasio rápidamente se volvió viral.

“Por favor, devuelva las pesas después de usarlas”, lee. Iniciar sesión en el gimnasio de Milán – Cuando encontremos los objetos mágicos que encajan en su lugar, te lo haremos saber.«.

Mensaje muy divertido pero también muy claro: vuelve a poner las pesas Una forma de respeto hacia otros clientes y hacia los propios gestores.