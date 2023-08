«Mi padre es un alma amable y generosa. ¿Prohibir los teléfonos? Quiere que la gente disfrute el momento»- Corriere.it

– Creo que es una persona genial. Admiro el hecho de que no quiere imponer sus ideas, sino que escucha a las personas y trata de ponerlas en condiciones de hacer lo que quieran. También creo que cuando se trata de filantropía, hay una obsesión con la medición: está bien si Bill Gates trata de acabar con un virus, puedes contar cuántas personas se enferman, pero cuando se trata de arte y libertad de expresión, como qué George sí, su contribución no se puede medir, y eso es muy importante.

«Es lo que he querido hacer desde que era un niño, así que después de la universidad hice videos musicales, comerciales, películas y finalmente llegué a los documentales porque es una forma divertida de ver las cosas y, en general, porque me encanta hablar. A la gente.»

– claro que no. Mi padre es una persona amable y generosa, un alma sensible, y es mi deber para con él simplemente ser su hijo. Lo importante es que hay artistas como él o Tom Waits con los que he trabajado y no tenemos que entender todo sobre ellos. No tienen que explicarte por qué quieren hacer ciertas cosas y solo tienes que escuchar.