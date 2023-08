«¿Soy un traidor? ¿De qué plataforma? Ahora tengo miedo por el trabajo».

«Todo fue una farsa. Él se puso en ridículo, no yo”. Una historia especial que se convirtió en el lema del verano, no solo en Turín. Con muchas ramificaciones legales anunciadas desde varios sectores. El que se lo deja a los invitados que se suponía que asistirían a la fiesta de compromiso a la luz de la boda prevista para el otoño.Con el video que se volvió viral en cuestión de horas.Ahora todo el mundo está hablando de él. Massimo correrá, conocido financiero y banquero cercano a Carlo de Benedetti. ella es Cristina SemandiTiene cuarenta años, una mujer tan hermosa como su carrera, en connivencia con el ex alcalde de Appendino que rápidamente pasó a la Corte de Damilano, el candidato municipal elegido por Salvini y luego derrotado en las elecciones. Quería golpearla y dejarla frente a todos porque fue traicionado. «Vete a Mykonos con tu abogado, de todos modos está todo pagado, como te gusta tanto, te dejo libre…».

Cristina Simandé y su fallida boda con Massimo Segre en Turín: “Fue una farsa. traiciones? Piensa en cómo se comporta.

La venganza llegó a un punto crítico cuando comenzó a mostrarse el video. Con la lista de supuestos amantes de Segre: un empresario y un abogado, en primer lugar. Con fotos de ellos juntos en una pantalla gigante. Pero aquí la historia no terminará en este juego, y ayer decidí presentar mi versión de los hechos. Ella hizo esto para mantener su mujer tranquila y segura de sí misma como siempre. Porque ella está lista para seguir adelante. “No descarto demandarlo”, dice. No pretende complacer a quienes deliberadamente querían golpearla: la noche del día de la separación, el 27 de julio pasado, era su cumpleaños. Después de esa noche, la pareja se divorció. Nunca más te quedes en esta casa. Las relaciones laborales aún están por determinarse. Entre sus múltiples encargos, Segre es también el jefe Fundación de Investigación Moulinette Onlus, una organización de salud sin fines de lucro que nació a instancias de su madre, quien fue su primera presidenta. Incluso ahora, la ex novia Simandi tiene un papel en la organización sin fines de lucro, sirviendo como directora y secretaria general. Un papel que espera mantener.

¿Como esta el ahora?

“En los días posteriores a la fiesta, no dormí. Ahora por fin descanso bien. En ese momento fue un shock porque obviamente no esperaba nada. Ahora estoy en recuperación y estoy empezando a ver las cosas como realmente son. Mientras tanto, se dijeron muchas cosas inexactas.

¿por ejemplo?

«Se hablaba de 150 invitados cuando había 45 sí y 45 personas no, más casi todos mis amigos. Realmente no entiendo por qué decidió hacer algo así. Tal gesto no me parece propio de él. Obviamente, todo estaba organizado, pero también debe haber alguien más detrás que eligió manipularlo. Y lo siento por eso».

¿Qué hará con su viaje a Grecia?

Ya hemos hecho las maletas. Todo estaba listo. Por supuesto que no iría con nadie más. Puede decir o pensar lo que quiera. Ahora ya estoy de vacaciones. Para Mykonos haré un balance de qué hacer. Pero repito, si voy allí lo haré solo.

¿Cuáles son los cargos que se le imputan?

«Pero todos son fantasmas. Si realmente queremos hablar de traiciones, Massimo debe pensar en lo que ha hecho a lo largo del tiempo. No puedes simplemente señalar con el dedo».

La gente en Internet se ha dividido, y hay quienes la defienden y quienes la apoyan en cambio…

«Mi conciencia está tranquila. Como dije, comencé a mirar las cosas con el debido desapego. Seguramente ningún hombre o pareja debería darme mi libertad: es mi derecho inalienable como persona y como mujer. Quería su venganza en su a su manera, creyendo que tenía razón, pero la verdad saldrá a la luz, yo también lo espero. a mí.

¿No han tenido noticias el uno del otro desde esa noche?

«No, no he puesto un pie en la casa desde entonces. Trabajando juntos, tendremos que descubrir cómo hacerlo».

Con motivo del video, renovó su aprecio por su trabajo…

«No puedo permitirme perder mi trabajo. Espero que la cooperación profesional continúe sobre todo. Veremos qué sucede más tarde, después de las vacaciones, cuando todo este lío se haya ido».

¿Tienes algún resentimiento hacia él? ¿Cómo te sentiste en el momento del anuncio?

«En ese momento pensé para mis adentros: ‘¿Está loco? ¿Una broma?’. Pero una cosa de la que estoy seguro es que alguien detrás de él lo convenció de hacer esto para golpearme. Incluso el video y su difusión fueron hábilmente orquestados. Pero no estoy seguro de que su consejo le haya hecho un favor».

Lee el artículo completo

en el mensajero