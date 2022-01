Milán, Kulusevsky sugirió: estado y ubicación de la Juventus | primera página

Un nombre que podría representar una gran oportunidad para el mercado rossoneri: Dejan Kulusevski fue propuesto al Milan. La indiscreción circuló en las últimas horas respecto al talento de la Juventus sueca, que salió del club juventino y entró en el radar de Maldini. La compra de Dusan Vlahovic y el deseo de la Juventus de hacerse con un centrocampista empujaron a la Juventus hacia la necesidad de venta y el lateral siempre es uno de los nombres que encabezan la lista. A pesar de los graves daños a la iglesia, de hecho, No ha tenido un papel destacado en los once partidos de Max Allegri y es considerado un prescindible. Así, en estos últimos días de mercado, aparece una nueva oportunidad para quienes la van a poder aprovechar. la situación – De acuerdo con lo que se ha aprendido de calciomercato.comY Ninguna de las partes en conflicto desmintió la posible huelga, y sobre todo los contactos realizados en las últimas horas. Como se mencionó anteriormente, la Juventus considera que Kulusevsky es un nombre emitido, con la condición de una oferta lucrativa. La Juventus también puede abrir préstamos (6 o 18 meses) con una obligación de rescate condicional y no ha impuesto ciertas restricciones al Milan, club con el que ha cerrado muchas transacciones en el pasado. Pagando 35 millones de euros más bonos hace dos años, solo en enero, ganó contra la Juventus, que ahora está escuchando a posibles compradores y haciendo una evaluación similar de su costo inicial. Hubo el primer contacto entre el agente sueco de la clase 2000 y el Milán, pero solo en las próximas horas será posible entender si este acercamiento puede convertirse en negociaciones reales..