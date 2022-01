WhatsApp, novita assoluta per gli audio: cosa cambierà a breve

Una grandissima novità sbarca sulla versione Web di WhatsApp. Adesso ci sarà una versione esclusiva per gli audio: tutti i dettagli.

Ennesima novità in arrivo per WhatsApp che ha decidido di aggiornare la sua versione Web con una funzione esclusiva. Una breve llegada por tutti coloro che si collegheranno dal computer. Andiamo a vedere cosa cambia.

En questi mesi WhatsApp sta gradualmente migliorando la qualità dell’esperienza d’uso della sua applicazione di messaggistica. Infatti sono tantissimi gli aggiornamenti arrivati ​​​​all’interno dell’applicazione e l’ultima riguarda proprio la versione web. Infatti a breve dal desktop si potranno meter in pausa e riprendere in un secondo momento la registrazione dei messaggi vocali. La funzione è già disponibile per tutti coloro che hanno preso parte alla beta de WhatsApp a través de un dispositivo iOS.

Invece non ci sono deettagli riguardanti la versione per Androide. A fornire queste indicazioni ci ha pensato il solito portale WABetaInfo, che come semper è riuscito a segnalare per primo l’arrivo della funzione. Quindi per tutti coloro che sono iscritti al programma Beta avranno già la funzione in anteprima. Infatti la vera novità è l’arrivo della possibilità di riprendere a parlare sucesivamente. Quindi verrà introdotto un tasto che permetterà di meter in pausa la registerazione. Andiamo vedere l’ultima funzione arrivata sul’app.

WhatsApp, audio no solo en pausa: una función en arrivo da Telegram

Per gli WhatsApp la novità non è solo la possibilità di meter in pausa l’audio. Infatti ancora una volta l’applicazione ha deciso di ritoccare il reparto degli audio. La novità però sembra spudoratamente copiata da Telegrama. Andiamo quindi a vedere gli utenti come potranno visualizzare ed ascoltare i vocali a breve.

Chi usa i messaggi audio sa bene che questi possono essere ascoltati solamente all’interno della chat d’appartenenza, o almeno tutto questo è valido ad oggi. Infatti ben presto le cose cambieranno. Gli sviluppatori dell’applicazione sono pronti adesso a puntare al multitarea.

Quindi a breve gli utenti potranno ascoltare gli audio di a chat anche visualizzando il menu del servizio di messaggistica, o entrando en un’altra conversazione. A spoilerare il tutto ci ha pensato il portale WABetaInfo. Andiamo quindi a vedere le caratteristiche della novità in arrivo.