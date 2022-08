«Mi perro Brody fue el primero en darse cuenta de que tenía cáncer de mama y le debo la vida»

Lucy Giles abraza a Brody con fuerza. Lo llena de besos y lo mira agradecido. Porque esa mujer de 45 años no tiene dudas: fue su perro Terranova quien le hizo entender que tenía cáncer de mama.

La Sra. Giles, amante de los animales, dio la bienvenida al gigante negro de 70 kg en julio de 2021 después de que su pareja Ashley, de 62 años, pasara seis meses en el hospital en estado crítico después de contraer Covid. Cuando Ashley regresó a casa, confió en Lucy, que trabaja como cuidadora, y se convirtió en su apoyo a tiempo completo.

Como parte de su recuperación, la pareja decidió agregar a Brody a una gran familia de mascotas que ya tenían en casa: dos perros, Leo y Murphy, 18 conejos, dos gatos y una tortuga. Luego adoptaron al gentil gigante Brody, que provenía de una familia que ya no podía cuidarlo.

“En septiembre, Brody comenzó a olfatear y frotar su nariz en mi axila derecha. Esto sucedía principalmente cuando estaba sentada, así que veía la televisión o simplemente me relajaba y siempre estaba en el mismo lugar a mi derecha -le dice la mujer a Swens-. Al principio pensé que él era el que quería un poco de atención, pero me pareció extraño que solo se sintiera atraído por mi lado derecho. Una mañana me estaba lavando en el baño y decidí tocarme bien debajo del seno y examinarme. cuando sentí un bulto en la axila.’

Cuando fue al hospital, las pruebas confirmaron lo que Brody estaba tratando de decirle: «El médico dijo de inmediato que tenía cáncer de mama HER2 positivo y que también quedaban células cancerosas en los ganglios linfáticos. La noticia me impactó mucho. porque fue el mismo día que mi abuela murió de cáncer de colon, el año anterior y yo estaba con ella cuando murió”, continúa Giles, quien luego se sometió a seis ciclos de quimioterapia seguidos de una lumpectomía con radioterapia. Ahora, meses después, sigue en quimioterapia y no ha sido un día fácil: «La quimioterapia me hace sentir mal con llagas en la boca y algunas hemorragias nasales, pero tengo una red de apoyo maravillosa de familiares y amigos que vienen a verme. Con Brody. Probablemente entró en nuestras vidas por una razón».

La mujer decidió contar su historia no solo para agradecer a su perro, sino también para alentar a otros a unirse a ella en Oxford el sábado 3 de septiembre para la Shine Night Walk de este año, una caminata de 10 km para recaudar fondos para la investigación del cáncer en el Reino Unido.

