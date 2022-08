Himno: El Experimentado – Nerd4.life

Probamos The Chant en Gamescom 2022, un nuevo juego de supervivencia que combina un elemento de terror con un entorno decididamente new age.

El género de aventuras de terror es uno de los más exitosos a lo largo de los años. Buenas noticias para los aficionados, pero es cierto que la pega es que el mercado está bastante saturado de productos similares. Para los equipos de desarrollo que han decidido embarcarse en el desarrollo de un nuevo juego de este género, presentarse y hacerse notar es cada vez más difícil: para hacer esto, necesitas crear algo original, o si quieres tomar un camino más tradicional. Una característica de su negocio. The Chant, una aventura de terror en tercera persona desarrollada por símbolo de cobre Publicado por Prime Matter, elija esta opción. Durante Gamescom 2022 en Colonia, tuvimos la oportunidad de jugar unos cuarenta minutos de esta nueva aventura de terror, que llegó a PC, Xbox Series X/S y Playstation 5 el 3 de noviembre de 2022: Probado por el cantoTe contamos qué distingue a esta terrorífica aventura.

Historia y configuración

En The Chant, todo comienza durante un retiro espiritual que salió mal. allá Fecha The Chant comienza cuando el protagonista Jess llega a la remota isla de Glory para participar en un retiro espiritual. La convenció su mejor amiga Kim, quien había encontrado la paz interior siguiendo los consejos de Tyler, un gurú de la ciencia prismática. Jess llega a la isla, se encuentra con los otros miembros del grupo Glory y se une a todos en la canción de purga. Sin embargo, algo anda terriblemente mal: Kim parece poseída y la energía negativa de los participantes abre una puerta a la oscuridad, una dimensión oscura hecha de horrores incomprensibles para la humanidad. Durante la prueba reunimos varios coleccionables, tanto en forma escrita como en películas de celuloide, para reproducirlos en algunos de los proyectores repartidos por la isla. Resulta que Tyler heredó Glory Island y su ciudad de sus padres y su padre fue el fundador de esta bandera prismática de la que escuchamos en el transcurso de la aventura. La demo jugada estaba llena de muchas pistas, muchas migas de pan que no te sacian sino que al contrario te dan hambre. Porque si desde el punto de vista de la jugabilidad, que os contaremos en breve, The Chant se ve muy corriente, y su historia e historia Ajustar Es claramente un homenaje a las películas slasher de los años 70, y la unión del elemento de terror con el material de la nueva era seguramente será maravilloso. En un mercado que parece cada vez más atraído por los lugares de terror de ciencia ficción, que a menudo se desperdician más que el valor, The Chant se centra enatmósfera Bastante diferente: más que terror, estamos lidiando con una mezcla equilibrada de acción y supervivencia, porque no hay miedo real en este juego, pero lo que está claro es la tensión y el misterio constantes. READ Assassin's Creed Valhalla, colecciones valoradas en más de mil millones de dólares - Nerd4.life Elementos también movidos por uno diseño gráfico Lo que realza mucho los escenarios: si bien la animación se ve un poco incierta, con los movimientos de los cuerpos y rostros de los héroes un poco atados, la Isla de la Gloria es realmente bastante hermosa, con frondosos bosques por donde se filtran los rayos de la luna.

Mente, cuerpo y espíritu

Para salvarse, Jess tendrá que equilibrar mente, cuerpo y espíritu. Como era de esperar, The Chant se mueve por caminos divertidos y algo predeterminados, pero incorpora un componente de nueva era en el sistema de combate y la mejora del personaje. Las estadísticas de Jess que el jugador necesitará monitorear son básicamente tres indicadores: Mente, cuerpo y espíritu. La mente es la capacidad de Jess para resistir el horror de la depresión, que comúnmente se conoce como racionalidad en los juegos de rol con temática de Cthulhu; Cuanto más aterrorizado se pone Jess, más disminuye. Cuando la mente de Jess se agota por completo, la protagonista es víctima de ataques de pánico, pierde su capacidad de ataque y se convierte en una presa indefensa que morirá al primer golpe del enemigo. La única forma de sobrevivir a un ataque de pánico es encontrar un lugar seguro y esperar a que pase, dejando que Jess respire y recupere el control de sí misma. Para aliviar el sufrimiento de la mente, el protagonista puede utilizar la lavanda, que permite restaurar la claridad, o la meditación, una acción rápida que Jess puede realizar en cualquier lugar apoyándose en el indicador espiritual; La salud mental no se puede restaurar a través de la meditación durante un ataque de pánico.

Durante un ataque de pánico, Jess es más vulnerable y vulnerable. Estadísticas el cuerpo Es la salud más tradicional, que bajará cuando Jess se lastime. Los ataques físicos principalmente la debilitan, y para curar su cuerpo, Jess tendrá que comer jengibre. los espíritu Finalmente, es la energía interna, con la que el protagonista puede contar para encontrar la estabilidad mental pero sobre todo para realizar ataques psíquicos. Como se mencionó anteriormente, a través de la meditación, Jess puede vaciar la barra del alma para llenar la barra de la mente, pero al hacerlo, se queda sin energía para lanzar. ataques psicologicosNecesario para algunas peleas. Este tipo de método suele ser remoto y permite, como el que se muestra en la demostración, ralentizar el tiempo unos segundos o generar una onda de choque que golpea a los enemigos o los hace perder el equilibrio. Para recargar su alma, Jess necesitará acceder a Spirit Stones, cristales de color verde esparcidos por Glory Island, mientras que para aprender nuevos ataques psíquicos, tendrá que liberar a sus compañeros de la energía negativa que llevan consigo. Al recolectar cristales prismáticos, el jugador puede mejorar las habilidades de Jess, tanto pasivas como ofensivas; Para hacer esto, debes abrir el menú del juego y elegir qué habilidad de Jess quieres mejorar. READ Demanda colectiva concluida, CD Projekt pagará $ 1.8 millones a los accionistas - Nerd4.life

Sistema de combate y enemigos

Jess podrá defenderse de los ataques de Gloom de muchas maneras. El equipo de Brass Token puede personalizar incluso sistema de combate Lo cual, como acabamos de predecir, incluye ataques psicológicos, pero no solo. De hecho, en el arsenal de Jess, además de los ataques que se pueden realizar inspirándose en el alma, también hay armas para pelea de puñetazosAbsolutamente originales. En la rueda de armas vimos muchos espacios vacíos, el acceso durante la demostración fue solo de cuatro elementos: palos de salvia para quemar, ramas abrasadoras, sal y aceite esencial. El héroe enciende y agita las dos primeras como si fueran armas laterales, mientras que la sal y el aceite se lanzan a puñados y repele a los enemigos durante unos segundos. El uso de sal y aceite es muy importante, no solo porque son las únicas herramientas que el jugador debe detener el ataque del enemigo, sino también para poder Sinergia con otras armas. Por ejemplo, rociar al enemigo con aceite y luego golpearlo con una rama abrasadora aumentará su daño. También es importante conocer el tipo de armas, que se dividen según lo que podemos ver en la demo, en sagradas, de fuego y mágicas. Para comprender cuál es el arma más adecuada para usar en combate, también es necesario conocer un poco sobre los monstruos en The Chant, consultándolos en el menú principal para recordar las debilidades de las criaturas que viven en la oscuridad. A partir de aquí sabremos si un monstruo en particular es más susceptible a ataques psicológicos o físicos, y en el segundo caso a qué clase.

juegos mundo

Glory Island está llena de trampas allá Mapa de gloria Se distingue por una zona central, el municipio, en torno al cual se disponen áreas satélites como una mina o una conservera. Si bien los caminos explorados en la mina parecían un poco lineales, encontramos que los caminos en la jungla eran más desafiantes en términos de diseño de niveles. En más de una ocasión nos hemos encontrado retrocediendo, abriendo atajos y buscando llaves, todo mientras los monstruos Gloom persiguen implacablemente a Jess. Este maligno ente se presenta de dos formas distintas: la primera es a través de la presencia de enemigos mientras que en el segundo caso nos invade la depresión. plano dimensional. Tan pronto como la entidad se asienta en un área, esa área está habitada por criaturas monstruosas y una niebla de colores espesos flota en el aire: solo al derrotar ciertas flores en expansión se puede expulsar la oscuridad. Acercarse a estas plantas es muy peligroso para Jess, por lo que hay que «despejar» rápidamente la zona (porque cuando te sumerges en su aire, Jess pierde la salud mental) pero también la planificación y la seguridad. READ Bethesda.net Launcher se cerrará y todo se moverá a Steam - Nerd4.life

Las manifestaciones brutales de la depresión son polifacéticas. De hecho, la sabiduría es lo que realmente salvará al jugador porque, como esperábamos inicialmente, los himnos no dan miedo sinoelemento de supervivencia Es muy notable. No lo ocultemos: morimos varias veces antes de llegar a la conclusión de que no se debe matar a todos los monstruos. Escapar es a veces la mejor arma a nuestra disposición y, de hecho, a menos que Jess se vea obligada a hacerlo, evitar el combate y plantar enemigos es probablemente la mejor estrategia. Llegamos a esta conclusión en medio de nuestra sesión de prueba, después de consumir lavanda, jengibre, salvia, sal y todos los demás elementos que tenemos a mano. Pronto se da cuenta de que las plantas medicinales que creó Jess con armas y cicatrización de heridas no abundan, y para mantenerlas con vida es necesario Administracion de recursos En posesión del protagonista. Este aspecto por supuesto es lo que hay que evaluar con una prueba más larga porque, por ahora, no podemos decir si ese es el verdadero equilibrio del juego o si depende de la versión que jugamos, lo que no parecería extraño para nosotros. dado que la mayoría de las demostraciones en The show nunca reflejan el resultado final del juego. En cambio, podemos centrarnos en los comentarios de los comandos y las etapas del trabajo, que son divertidos e inolvidables. Nunca hemos tenido errores, pero, como mencionamos, algunas de las animaciones parecen un poco rígidas.

El Chant tiene todas las credenciales para ser una experiencia verdaderamente diferente a lo habitual. Apreciamos mucho la deriva new age del juego que, combinada con el elemento de terror y supervivencia, le da su originalidad. El resto de elementos que componen la jugabilidad son bastante ordinarios pero bien ejecutados; Con algunas animaciones desafiantes omitidas, el título se ve bien.