Video de inmigrantes Giorgia Meloni: «Vamos a llevárnoslos a Venezuela»

Roma, 25 de agosto de 2022 – Campaña, Inmigrantes, Georgia Meloni: Exactamente un mes antes de las elecciones, todos los anuncios, incluso los más antiguos, se recuperan de la web. Es el caso de una cinta de vídeo del líder de los Hermanos de Italia que, durante una reunión, Explica cómo hacer una elección real en la entrada, dando preferencia a los italianos residentes en Venezuela. Así, en definitiva, la repatriación se organizará en la práctica.

Giorgia Meloni y la extraña sugerencia sobre los inmigrantes

los Video en el que Giorgia Meloni hace su propuesta La selección de inmigrantes en Italia se remonta a 2018.. Fue la líder de los Hermanos de Italia en el evento anual Atrego organizado por su partido. Hay millones de personas muriendo de hambre. Son cristianos, a menudo de ascendencia italiana, digo: ¿Necesitamos inmigrantes? Vamos a conseguirlos en VenezuelaClaramente, en medio de la campaña, esas palabras no tuvieron problemas para volverse virales y volver a estar bajo la lupa de la web.También porque el concepto, de hecho, no se reveló exclusivamente en esa ocasión: también en 2019, de hecho, y otra vez Otros este año, repitió Meloni durante un discurso en el Senado.

“Se estima que en el mundo hay decenas de millones de nuestros ciudadanos que no tienen ciudadanía italiana, aunque tienen derecho a hacerlo si Italia necesita emigrar, lo más razonable sería preferir la llegada de estos activos Un ejemplo sencillo es el caso de Venezuela Con una población de más de 20 millones, de los cuales dos millones son descendientes de italianos, el país sudamericano está sumido en el caos y muchos sufren hambre y persecución por parte del régimen comunista de Maduro. Entonces, ¿por qué no tomar inmigrantes para que nos sirvan desde allí?preguntó frente a la habitación. Si el video se remonta a cuatro años atrás, entonces, mientras tanto, Meloni no ha cambiado de opinión: para los inmigrantes son una mercancía elegida en función de la necesidad, no de la acogida de las personas. Esto es muy claro.

