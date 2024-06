Metal Gear Solid Delta: Snake Eater fecha de lanzamiento, lanzamientos, precios y lo que sabemos

No es exagerado decir que Metal Gear Solid 3: Snake Eater es solo eso Un verdadero hito para la era PS2 Y los videojuegos en general, el trabajo de Hideo Kojima ha conseguido redefinir el género del sigilo e impresionar a millones de jugadores en todo el mundo. Ahora Naked Snake ha vuelto y luce mejor que nunca. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un remake realizado con Unreal Engine 5 Gracias a la colaboración entre Konami y el equipo de Virtuos.

Cuándo sale, ediciones y precios.

Al momento de escribir este artículo, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater no tiene una fecha de lanzamiento específica. Sin embargo, el hecho de que Konami ya haya comenzado a aceptar pedidos anticipados lo sugiere. Puede que el debut en las tiendas no esté muy lejos. Por tanto, no se puede descartar un posible lanzamiento hacia finales de este año y principios del próximo, en el mejor de los casos.

Como se ha mencionado más arriba, Reservas de copia física, mientras que los lanzamientos digitales tendrán que esperar, ya que las tiendas de Valve, Sony y Microsoft sólo permiten precomprar un título cuando hay una fecha de lanzamiento concreta. En cuanto a las ediciones físicas, habrá tres formatos disponibles en el lanzamiento: Day One Edition, Deluxe Edition y Collector’s Pack. Según la práctica, las ediciones minoristas solo estarán disponibles para dispositivos PS5 y Xbox Series.

allá Edición del primer día Está disponible por 79,99 €, tanto en PS5 como en Xbox Series, incluido el juego base y un “bono de compra anticipada” que aún no ha sido revelado.

Subiendo de nivel nos encontramos Edición de lujoa la venta por 99,99 €, nuevamente para PS5 y Xbox Series Incluye:

juego completo

Bono por compra anticipada (por revelar)

Código de descarga del DLC Sneak Pack (contenido aún no revelado)

Steelbook exclusivo

Llavero metálico con signo de exclamación.

Parche termoadhesivo de zorro

Postales

Caja de cartón duro de coleccionista con tapa blanca y negra.

Finalmente, tenemos Paquetes de coleccionista…del que actualmente no tenemos información oficial, y se compartirán más detalles en los próximos meses. Sin embargo, sabemos que esta versión para el mercado europeo sustituye a la Edición Coleccionista (sólo disponible en EE.UU.), por lo que es posible que incluya parte del contenido de esta rica edición, que incluye entre otras cosas un precioso diorama con el Desnudo. Serpiente escondida en el bosque.